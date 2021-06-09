Hesabının hacklendiğini nasıl anlarsın?

Hackerların anlaşılmasına en önemli sebep olan konulardan bir tanesi, ayak izleri yani birisinin içeride dolaştığını anlayabileceğiniz alanların oluşturulmasıdır.

Bu ayak izleri, mail programızında sizin atmadığınız bir takım mesajlardır. İkincisi, eğer bilgisayarınız çok yoğun şekilde çalışıyorsa, bu sisteminize birinizin girdiğinin göstergelerinden birisidir. Cep telefonunuz pili çok hızlı bitiyorsa bu da cep telefonunuzun hacklendiğinin göstergelerinden bir tanesidir.

HESABIN HACKLENDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Hesabınızın hacklendiğini düşünüyorsanız ve bununla ilgili elinizde bazı deliller varsa, bu tip durumlarda şifre değiştirilmesini tavsiye ederim.

Yapılan hackleme işlemiyle ilgili delilleri de toplayıp gerekli hukuki yerlere başvurmanızı tavsiye ederim.