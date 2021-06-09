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Hesabının hacklendiğini nasıl anlarsın?

09.06.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcılarının korktuğu konuların başında hesabın hacklenmesi gelir. İyi bir hacker, sistemi ele geçirdiği zaman sistemde herhangi bir şeyi değiştirmez. Böylece kullanıcılar hacklenip hacklenmediklerini anlayamaz. Peki hackerların sisteme giriş yapıp yamadığını anlamak için ne yapmak gerekir?

Hackerların anlaşılmasına en önemli sebep olan konulardan bir tanesi, ayak izleri yani birisinin içeride dolaştığını anlayabileceğiniz alanların oluşturulmasıdır.

Bu ayak izleri, mail programızında sizin atmadığınız bir takım mesajlardır. İkincisi, eğer bilgisayarınız çok yoğun şekilde çalışıyorsa, bu sisteminize birinizin girdiğinin göstergelerinden birisidir. Cep telefonunuz pili çok hızlı bitiyorsa bu da cep telefonunuzun hacklendiğinin göstergelerinden bir tanesidir.

HESABIN HACKLENDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Hesabınızın hacklendiğini düşünüyorsanız ve bununla ilgili elinizde bazı deliller varsa, bu tip durumlarda şifre değiştirilmesini tavsiye ederim.

Yapılan hackleme işlemiyle ilgili delilleri de toplayıp gerekli hukuki yerlere başvurmanızı tavsiye ederim.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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