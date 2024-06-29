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Hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi! 87 konut, 20 ev, 5 arsa...

29.06.2024 15:08
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29.06.2024 15:08
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30 ilde yasa dışı bahis oynatıp 6 ilde ofis kuran şebekeye yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. Kaçak bahisçilerin hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi. 173 şüpheliden 83'ü tutuklandı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine tedbir kararı uygulandı.

Adana merkezli 30 ilde yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği, hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 173 şüpheliden elebaşları H.S. ve K.A.U.’nun da aralarında olduğu 83'ü tutuklandı.

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6 İLDE OFİS KURMUŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti. Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ’da kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı saptandı. Şebekenin elebaşlarından H.S.’nin KKTC, K.A.U.’nun ise Karadağ ayağını yönettiği, Türkiye’deki 6 ilde kurdukları ofislerde bahis oynatılan internet sitelerini koordine ettikleri belirlendi.

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450 MİLYON DOLARLIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu, elde edilen paranın takibini önlemek için ise altın ve kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 24 Haziran’da Adana merkezli 30 ilde 300 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

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553 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında elebaşı H.S. ve K.A.U.’nun da bulunduğu 244 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine tedbir kararı uygulandı. Öte yandan şüphelilerin, parayı aklamak için kurdukları bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 2 paravan şirket kurdukları belirtildi.

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83 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 173 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.S. ile K.A.U.’nun da aralarında bulunduğu 83’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

269615_ADANA-MERKEZLI-30-ILDE-YASA-DISI-BAHIS-S

269619_ADANA-MERKEZLI-30-ILDE-YASA-DISI-BAHIS-SBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana yasa dışı bahis cezası
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