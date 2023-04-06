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  4. Adana'da heyelan dehşeti! Otomobilin üzerine kaya devrildi, 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da heyelan dehşeti! Otomobilin üzerine kaya devrildi, 4 öğretmen hayatını kaybetti

06.04.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan can aldı. Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları ilçeye dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. İşte detaylar...

Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi. Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

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Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

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AA

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Öğretmen Adana heyelan

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