Heykel yapabilen robot şimdi kendi şiirini yazdı

Etkinlik Cuma günü Oxford Üniversitesi Ashmolean Müzesi’nde Dante’nin ölümünün 700. yıldönümünü onurlandıran bir serginin parçası olarak gerçekleşti.

Ai-Da için şiir yazmak, kalemi kağıda dökmek kadar basit değil: Dante’nin üç bölümden oluşan destanı “İlahi Komedya”nın 14.233 satırının tamamını sindirdi ve şiirini ona göre yazdı. Konuşma kalıbı analiz programları ve kullanılan algoritmalar sonucu ressam robot şiir de yazmış oldu.

Tabi ki şiirin bir insanın yazdığı gibi anlamlı olması beklenmiyor. Neticede robota sunulan kitaptan algoritmalar kullanılarak bir şiir ortaya çıkarıldı. Ancak yine de robotların akıllanmalarında önemli bir adım olan bu gelişme şaşırtıcı bir şekilde karşılandı.

Robot ressam Ai-Da‘nın dil modelinin gelişmiş olduğu ve 10 saniyede 20.000 kelime üretebileceği açıklandı. Seçeceği cümleler robotu dizayn eden insanlar tarafından kısıtlanmış olsa da şiirindeki kelimeler ve cümle yapısı ezici bir çoğunlukla tamamen AI tarafından oluşturulmuştur. “İnsanlar robotların pek bir şey yapmadığından şüpheleniyor, ancak gerçek şu ki, dil modelleri çok gelişti. Son yıllarda dil modellerinin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, yakında “bunların insan metninden tamamen ayırt edilemez olacağı bariz” ifadeleri kullanıldı.

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