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  4. Hiç akla gelmeyecek bir versiyonu daha yapıldı! Peynir dönerden sonra şimdi de balık döner

Hiç akla gelmeyecek bir versiyonu daha yapıldı! Peynir dönerden sonra şimdi de balık döner

26.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğermiş peynirden yapılan döner sosyal medyada gündem olmuştu. Büyük ilgi gören ve "eritme döner" olarak tanıtılan peynir döner, çok konuşulmuştu. Bu kez de bir ustanın meşhur Ankara dönerini balıktan yaptığı görüntüler viral oldu. Lezzeti merak uyandıran balık dönerin görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

Hiç akla gelmeyecek bir versiyonu daha yapıldı! Peynir dönerden sonra şimdi de balık döner

Son dönemde Türkiye'nin en çok tüketilen yiyeceği olan dönerin farklı versiyonlarının yapıldığıyla ilgili görüntüler peş peşe sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde göğermiş peynirden hazırlanan döner dikkat çekmişti. Sosyal medyadan da olumlu tepkiler alan ve büyük ilgi gören peynir döner günlerce konuşulmuştu. Bu kez dönerin hiç akla gelmeyecek bir versiyonu daha yapıldı. İşte sosyal medyada viral olan balık döner...

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PEYNİR DÖNERİN ARDINDAN BALIK DÖNER

Sosyal medyada hızla yayılan videoda bir ustanın meşhur Ankara dönerini bu defa balıktan yaptığı görüldü.

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Çokça paylaşılan görüntülerde usta “Ankara’nın döneri meşhur ya bir de balık döneri deneyin” ifadelerini kullandı.

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balık peynir sosyal medya döner

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