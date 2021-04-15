HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şoke oldu

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şoke oldu

15.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece dizilerde İstanbul'dan adına gelen trafik cezasıyla hayatını şokunu yaşayan kağıt toplayıcısı Garip Çelebi, asıl şoku ise yaptığı itiraza mahkemeden gelen ret cevabı ile yaşadı. Üç tekerli el arabasından başka aracı olmayan Garip Çelebi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şoke oldu

Gaziantep'te yaşayan Garip Çelebi'nin başına adı gibi garip bir olay geldi. Hayatında hiç gitmediği sadece dizi ve filmlerde gördüğü İstanbul'dan adına gelen trafik cezasıyla şok yaşadı. Çelebi, 2. sulh Ceza Mahkemesi’ne ise tanıdığı bir avukatın yardımıyla ceza nedeniyle itiraz başvurusu yaptı. Geçimini üç tekerli el arabası ile çöplerden hurda ve kağıt toplayarak sağlayan Garip Çelebi, başından geçenleri şaşkınlık içinde anlattı. Üç tekerli el arabasından başka aracı olmadığını belirten Çelebi, bir nakliye aracıyla kırmızı ışıkta geçtiği iddiasıyla İstanbul’da ceza yediğini ve ceza makbuzun ise kendi adına düzenlediğini söyledi.

MAHKEMEDEN GELEN RET CEVABIYLA BİR KEZ DAHA ŞOKE OLDU

İstanbul’a hiç gitmediğini ve hiç aracının da olmadığını söyleyen Çelebi, asıl şoku ise mahkemeden gelen ret cevabıyla yaşadığını kaydetti. Çelebi, “Ben hayatımda İstanbul’u görmedim ben el arabası ile hurda topluyorum eğer benim el arabam oraya gitmişse bir şey demiyorum ama nasıl oluyor da bu ceza benim üstüme geliyor. Benim ehliyetim var ama hayatımda hiç İstanbul’u görmedim sadece televizyonda gördüm. Ben bunu İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdim onlarda bana geri göndermiş onaylayarak. Üç tekerli arabam var Gaziantep’ten hiç dışarı çıkmadım ayağımdaki ayakkabı, üstümdeki mont hepsini çöpten aldım giyiyorum cebimde param 15 lira bu parayla mı gideceğim ben” dedi.

Cezayı ödemek için çöpten hurda toplamaya devam eden Garip, çöp konteynerine atılan Türk bayrağını çıkartarak öpüp cebine koyarak işine devam etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Yıllar önce yaptığı iyilik başına iş açtıYıllar önce yaptığı iyilik başına iş açtı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Aşka geldi! Sevgilisinin kucağında...

Aşka geldi! Sevgilisinin kucağında...

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.