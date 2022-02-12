"Hiçbir şey istemiyorum" diyen sevgilinin bile sevebileceği harika Sevgililer Günü hediyeleri

Aşkın, tutkunun ve romansın gününe çok az kaldı. Herkes sevgilisini nasıl mutlu edebileceğini düşünüyor. Her ne kadar hediye istemediğini söyleyenler olsa da günün anlamını yansıtan bir hediyeyle sevdiğini mutlu etmek, güzel bir sürprizle yüzünü güldürmek Sevgililer Günü'nü ölümsüz kılar. Siz de "Hediye istemiyorum" dese bile hayatınızdaki en özel kişiyi mutlu edecek bir hediye arayışındaysanız birbirinden harika önerilerin yer aldığı yazımızı mutlaka incelemelisiniz!

1. Harika bir bakım seti hazırlayın

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Bakım setlerine "Hayır" demek çok zor. Bu nedenle hediye istemeyenleri bile gülümsetecek harika seçenekler arasında yer alır. Siz de kişisel bakımına özen gösteren sevgilinizi mutlu etmek için harika ürünlerle dolu bir kutu hazırlayabilirsiniz. İçine yerleştireceğiniz Caudalie Fleur De Vigne Set'le sevgilinizin kalbini bir kez daha kazanabilirsiniz. Duş jeli, vücut losyonu ve parfümden oluşan set tek başına sevgilinizi gülümsetmeye yetse de hediye paketini süsleyebilirsiniz. Rengarenk şık bir kutu, saten kurdeleler ve aşkınızı anlatan bir not hiç de fena olmaz, ne dersiniz?

Hazırlayacağınız kutunun içine daha fazla Caudalie ürünü eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2. Film ve dizi keyfini katlayın

Film ve dizi izlemek, stres atmanın en keyifli yolu. Yumuşacık TV battaniyesi gibi ürünlerle bu keyfi arttırmak mümkün. Peki, Sevgililer Günü'ne sevgilinize harika bir TV battaniyesi hediye etmeye ne dersiniz? Mulberry Wellsoft Tv Battaniye soft yapısıyla sevgilinizi soğuk kış günlerinde sıcacık sarmalar. Oeko-Tex standartlarında malzeme kalitesiyle üretildiği için sağlığa zarar vermez. Koltuk şalı olarak da tercih edilebilen battaniye, antrasit rengiyle hemen her dekorasyona uyum sağlar. Üstelik çamaşır makinesinde yıkanabilir. Hem kullanışlı ve konforlu hem şık, daha ne olsun?

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3. Ayakları sıcacık kalsın

Sevgiliniz Sevgililer Günü için hediye istemiyor olabilir ama ayaklarını sıcacık tutacak bir ev terliğine muhtemelen "Hayır" diyemez. Soğuk kış günlerinde hem ev şıklığını tamamlayacak hem yumuşak dokusuyla ayaklarını ısıtacak Snug Leaves Terlik, harika bir hediye seçeneği olabilir. İç dokusu hafızalı olduğu için ayakları gün boyu rahat eder. Kamaz alt tabanı sayesinde istenmeyen kazaları önler. Nefes alan yapısı sayesinde ayakları terletmez. Kürklü üst tasarımı ise ayakta oldukça estetik bir duruş sergiler. 2 farklı renk seçeneği arasından sevgilinizin zevkine uygun modeli seçebilirsiniz.

4. Bir kutu mutluluk hediye edin

Şekerlemelere kim "Hayır" diyebilir? Sevgiliniz yılın en romantik gününde hediye istemiyorsa onu lezzetli şekerlemelerle mutlu edebilirsiniz. Hazırlayacağınız eğlenceli tasarımlı kutunun içine Haribo Starmix koyarak yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturabilirsiniz. Haribo'nun farklı tatlarını bir araya geldiği ürün, sizi kararsızlıktan da kurtarır. Ürün tam 24 paket olarak geldiği için kutuyu tıka basa doldurabilirsiniz. Uzun süreli mutluluk yaşatacak kutunun içine yerleştireceğiniz, aşkınızı anlatan güzel bir notla onu ne kadar sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Böylece ona en tatlı Sevgililer Günü'nü yaşatabilirsiniz. Çok eğlenceli, değil mi?

Eğlenceli hediye kutusuna daha fazla Haribo ürünü eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

5. Hayatına hem düzen hem kolaylık katın

Eğer sevgiliniz dağınıklıktan ve karmaşadan hoşlanmıyorsa size harika bir hediye önerimiz var, Satsat Kozmetik Buzdolabı! Kozmetik ürünlerin birçoğu buzdolabında saklanmalı. Ancak yiyeceklerin yer aldığı buzdolabını tercih etmek hem dolapta karışıklığa hem kozmetik ürünlerin farklı alanlara dağılmasına neden olduğu için pek de iyi bir tercih değil. Kozmetik buzdolabı 12 litrelik geniş hacmiyle hem sevgilinizin makyaj ürünlerini bir arada tutar hem bozulmalarını engeller. Kompakt ve şık tasarımıyla fazla yer kaplamayan dolabın sevgilinizin makyaj masasına çok yakışacağından hiç şüphemiz yok!

6. Her anı ölümsüzleştirsin

Gelişen teknoloji sayesinde her an fotoğraf çekmek mümkün. Ancak çekilen fotoğraflar genellikle dijital ortamlarda kalır ve unutulur. Eğer sevgiliniz fotoğraf çekmeyi ve mutlu anları ölümsüzleştirmeyi seviyorsa ona Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi'ni hediye edebilirsiniz. Çektiği fotoğrafı anında basan makine, otomatik pozlama özelliğiyle tüm ışık koşullarında en iyi sonucu verir. Selfie aynası sayesinde harika kareler yakalar. Üstelik 30-50 cm yakında yer alan objeleri bile net çeker. Kutu içerisinde fotoğraf makinesinin yanı sıra kamera çantası, pil, albüm ve 10'lu film de yer alır.

7. Mutfağına estetik katın

Mutfakta vakit geçirmeyi seven sevgilinizin yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacak hediye önerisiyle karşınızdayız, Klausberg Su Isıtıcı! İndüksiyon, seramik, elektrik ve gazlı ocaklar dahil olmak üzere her türlü ocakta rahatlıkla kullanılan su ısıtıcı, 10 bardak kapasitesiyle oldukça kullanışlı. Su kaynadığında öten düdüğüyle otantik bir hava yakalayan ısıtıcının ahşap tutma kolu, elleri yakmaz. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik materyaller üretildiği için hem suyun kısa sürede kaynamasını sağlar hem uzun yıllar kullanılır. Su ısıtıcı, beyaz rengi ve vintage tarzıyla sevgilinizin mutfağına çok yakışacak!

8. Sevdiği her şey bir arada

Sevgililer Günü demek, hayatınızdaki en özel insanı değerli hissettirmek demek. Onu ne kadar iyi tanıdığınızı göstererek kalbine dokunmaya ne dersiniz? Kahve tutkunu ve sportif erkeklere özel hazırlanan Ambalajist Hediye Kutusu'yla sevgilinizi mutlu edebilirsiniz. Set içinde sabah kahvesini birlikte yudumlayacağınız 2 adet kahve fincanı, Türk kahvesi, Polo deri cüzdan, romantik ortamların olmazsa olmazı kokulu mum ve ağızda enfes tat bırakan çikolata yer alıyor. Üstelik eğlenceli desenlerle tasarlanan karton kutu, üzerine mat selefon kaplama yapıldığı için su ve lekelere karşı dayanıklı. Bu sayede sevgiliniz kutuyu dekoratif amaçlı ya da eşya koymak için kullanabilir.

9. Çok amaçlı çantayla şaşırtın

Sevgililer Günü'nde hem seyahatlerde hem günlük kullanabileceği bir sırt çantası hediye ederek sevgilinizi şaşırtmaya ne dersiniz? Bu fikri beğendiyseniz Mark Ryden Sırt Çantası'nı mutlaka değerlendirmelisiniz. Sevgiliniz fonksiyonel sırt çantasıyla laptop taşınabilir, seyahat edebilir, günlük olarak da kullanılabilir. Uçuş onaylı çanta seyahatlerde büyük kolaylık sağlar çünkü 16 adet cebiyle adeta küçük bir valiz görevi görür. Omuz askılarına ek olarak yan tarafında yer alan tutma koluyla rahat taşınır. USB bağlantı özelliğiyle akıllı cihazların şarj edilmesini sağlar. Tüm bunlara ek olarak alt bölümde yağmurluk bulunur. Benzersiz tasarımıyla sevgiliniz yağmurlu günlerde kolayca yağmurluğu üzerine geçirebilir.

10. Elleri hiç üşümesin

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Hem sevimli hem düşünceli bir önerisiyle karşınızdayız, BESPORTBLE USB Isıtmalı Mouse Pad! Bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçiren sevgilinize soğuk kış aylarında elini sıcacık tutacak bir mouse pad hediye ederek onu ne kadar düşündüğünüzü gösterebilirsiniz. USB ile çalışan ürünün içi, mouse kullanmak için yeteri kadar geniş. Yumuşak pelüş dokusu, sevgilinizin elinde nazikçe dokunur. El bileği için ekstra destek alanı bulunur. Böylece sevgiliniz uzun süre çalışsa da bileğinde ağrı hissetmez. Mouse pad, sevimli tasarımı ve enerjik renkleriyle sevgilinizin masasına çok yakışacak!