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    4. Hiçbiri tesadüf değil! Vücudunuzdaki benlerin ruhsal ve bedensel anlamları

    Hiçbiri tesadüf değil! Vücudunuzdaki benlerin ruhsal ve bedensel anlamları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.03.2024 16:00
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    Vücudumuzdaki benler, fiziksel özelliklerimizin bir parçasıdır. Birçok kişi bunların aynı zamanda ruhsal ve bedensel anlamlar taşıdığına inanır. Benlerin konumları bazı inanışlara göre kişisel ve spiritüel anlamlar taşıyabilir.

    Vücudumuzdaki benlerin, sadece estetik birer detay olmadığına inanan birçok kişi vardır. Geleneksel inanışlara göre, benler vücudumuzdaki enerji merkezlerini temsil eder ve ruhsal veya bedensel dengeyi yansıtır. Bu nedenle, benlerin konumu kişisel bir sembolizm taşıyabilir.

    Çoğu kişide ben, çil, doğum lekesi gibi kişiye özel durumlar vardır. Bunların hiçbiri tesadüf değildir ve ruhsal anlamı vardır. Bunlardan birkaçına bakalım.

    ÇENE BÖLGESİ

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    Bu kişi güvenilir sağlam dediğim dedik son derece başarılı kararlı tuttuğunu koparan güçlü bir kişidir. Son derece mantıklı konuşur, ikna kabiliyeti çok gelişmiştir ve genelde konuşma ve ikna üzerine çalışırlar.

    OMUZ VE BOYUN BÖLGESİ

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    Tamamen iş bitirici, sorun çözen, çoğu kişinin yardım istediği ama kendi sorununu kendi başına çözen biridir. Sorumluluk sahibi ve son derece iyi yemek yapan kişidir, el lezzeti vardır genelde aşçı olarak çalışır yada ona her zaman yemeğinin leziz olduğu söylenir.

    DUDAK VE ÇEVRESİ

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    Aurası yüksek ve çekicidir. Genelde çevre faktörü geniş, sevilen ve sempati duyulan biridir. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven güler yüzlü biridir. Genelde reklam veya yüzüyle ilgili bir iş yapar yada güzelliğine çok iltifat alır.

    BURUN VE ÇEVRESİ

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    Sağlam otoriter yönetim kabiliyetleri gelişmiş lakin sinir sorunları olabilen kişidir. Genelde bu kişiler yönetici yada müdür konumunda çalışır.

    YANAK BÖLGESİ

    Şefkatli ve son derece ailesine bağlı ve merhametlidir. Hayatında bazen acı olur ve zor yol ile ulaşır istediklerine mücadele etmesi gerekir. Genelde sıfırdan zirveye zengin olurlar.

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