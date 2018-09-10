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Hicri yılbaşı duası Türkçe okunuşu ve meali - Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Hicri yılbaşında nasıl dua etmeli? Mübarek Muharrem ayına gireceğimiz bu gece, Hicri Yılbaşı'nı değerlendirmek isteyenler, bu gece nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli aramaları yapıyor. Peygamber Efendimiz, Hicri Yılbaşı gecesi hangi duayı okumayı tavsiye etmiştir? Hicri yılbaşı nasıl değerlendirmeli, hangi ibadetler yapılmalı? İşte Hicri yılbaşı duası, Türkçe okunuşu ve meali ...

Hicri yılbaşı duası Türkçe okunuşu ve meali - Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Hicri yılbaşı, Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç olarak kabul eden ve müslümanların kullandığı bir takvimdir. Ayın hareketlerine göre belirlenen bu takvimde, 1440. hicri yılbaşına bu gece girilecek ve Muharrem ayı başlayacak. Böyle önemli bir günde okunacak duanın önemine Peygamber Efendimiz vurgu yapmıştır ve aşağıdaki şekliyle okunmasını tavsiye etmiştir. Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetleri, aşağıdaki ilgili haberden görebilirsiniz. İşte Hicri yılbaşı duası, Türkçe okunuşu ve Türkçe meali...

HİCRİ YILBAŞI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teala o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emîn kılar."

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

hicri-yilbasi-duasi-2018

HİCRİ YILBAŞI DUASI MEALİ

Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”

“Nüzhetü'l-mecâlis” kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

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Hicri Yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler nelerdir?Hicri Yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşında yapılacak ibadetler nelerdir?
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