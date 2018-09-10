Hicri yılbaşı duası Türkçe okunuşu ve meali - Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Hicri yılbaşı, Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç olarak kabul eden ve müslümanların kullandığı bir takvimdir. Ayın hareketlerine göre belirlenen bu takvimde, 1440. hicri yılbaşına bu gece girilecek ve Muharrem ayı başlayacak. Böyle önemli bir günde okunacak duanın önemine Peygamber Efendimiz vurgu yapmıştır ve aşağıdaki şekliyle okunmasını tavsiye etmiştir. Hicri yılbaşında yapılması gereken ibadetleri, aşağıdaki ilgili haberden görebilirsiniz. İşte Hicri yılbaşı duası, Türkçe okunuşu ve Türkçe meali...

HİCRİ YILBAŞI DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teala o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emîn kılar."

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”