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  4. Hikayesi herkesi ağlattı! Nehir Karakuş depremde tüm ailesini kaybetti... Sosyal medyadaki paylaşımlarını görenler mezuniyet töreninde yanına koştu

Hikayesi herkesi ağlattı! Nehir Karakuş depremde tüm ailesini kaybetti... Sosyal medyadaki paylaşımlarını görenler mezuniyet töreninde yanına koştu

07.08.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'taki deprem felaketinde 23 yaşındaki Nehir Karakuş, tüm ailesini kaybetti. Sosyal medyada içini döken Karakuş'un hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nehir'i mezuniyet töreninde, paylaşımlarından etkilenenler de yalnız bırakmadı. Nehir "Hiçbiri ailem değil, hiçbiriyle kan bağım yok ama gönül bağı böyle bir şey. Hiçbiri beni yalnız bırakmak istememiş, çok memnun oldum" derken ailesinin hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

Hikayesi herkesi ağlattı! Nehir Karakuş depremde tüm ailesini kaybetti... Sosyal medyadaki paylaşımlarını görenler mezuniyet töreninde yanına koştu

Sosyal medya Nehir Karakuş'u 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından yaptığı paylaşımlarla tanıdı. Deprem felaketinde Nehir Karakuş tüm ailesini kaybetti. Yine de Nehir, her şeye rağmen hayata tutundu ve ailesinin hayalini gerçekleştirerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyal medyada yayınladığı hikayesinden etkilenenler de mezuniyet töreninde Nehir Karakuş'u yalnız bırakmadı.

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TRT Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan Nehir "Gökyüzüne bakarak söylüyorum ama... Anne, baba, abla şu an ben kampüsteyim, birazdan diplomamı alacağım. Sözümü tuttum, keşke yanımda olsaydınız" şeklinde konuştu.

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23 yaşındaki Nehir Karakuş'un bir gecede hayatı değişti. 6 Şubat'taki depremde tüm ailesini kaybeden Nehir, birlikte oldukları zamanda ailesine verdiği 'okuyacağım' sözünü unutmadı ve yaşadığı tüm zorlu sürece rağmen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

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Karakuş "Ben 6 Şubat'ta 5 gün süren bir çalışmadan sonra ailemi bir gecede paramparça gömdüm. Aslında iyi değilim. Sadece beni ağlarken görmelerini istemiyorum. Çünkü beni izlediklerini biliyorum. O yüzden onlara sözümü tuttuğumu söylemek istiyorum. Aylar öncesinden çok hayal kuruyorduk. Hep birlikte burada olacaktık. Benim çiçeğimi onlar verecekti, onlar beni alkışlayacaktı. Ama nasip olmadı." dedi.

HİKAYESİ HERKESİ AĞLATTI

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Ailesini kaybeden ve sık sık sosyal medyada içini döken Nehir'in hikayesi herkesi ağlattı. Mezuniyet töreninden önce yaptığı paylaşım ise herkesin tüylerini adeta diken diken etti.

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Artık tek başına kaldığı aile iletişim grubuna yazdığı 'mezun oldum' haberini sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşımı gören binlerce kişi Nehir'e destek mesajı yağdırdı.

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SOSYAL MEDYADA GÖRÜP MEZUNİYET TÖRENİNDE YANINA KOŞTULAR

Sosyal medyada yaptığı paylaşımı gören kişiler Nehir'in yanına koştu ve bu mutlu gününde yalnız kalmasına müsaade etmediler. Nehir ise "Hepsiyle tek tek tanıştım, hepsine yetişmeye çalıştım. Hiçbiri ailem değil, hiçbiriyle kan bağım yok ama gönül bağı böyle bir şey. Hiçbiri beni yalnız bırakmak istememiş, çok memnun oldum, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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"ONLARIN NE HAYALİ VARSA İLERDE YAPACAĞIMDAN ÇOK EMİNİM"

Nehir'in şimdi tek bir hayali var; o da ailesinin istediği gibi iyi bir hukukçu olmak. Nehir "Annem ceza avukatı olmamı istiyordu, babam televizyon kanallarında hukuk yorumcusu olmamı istiyordu. Onların ne hayali varsa, ilerde yapabileceğimden, yapacağımdan çok eminim, karşımda değil ama gökyüzünden beni izleyecekler, bunu da çok iyi biliyorum" dedi.

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