Hilal Kaplan, Buket Aydın'la Koltuk programına konuk oldu

Psikolog ve gazeteci Hilal Kaplan, Buket Aydın'ın Koltuk programının bu haftaki konuğu oldu.

İşte programdan öne çıkan detaylar:

İKTİDARA YAKIN ÇEVRELER NASIL BİR KÜLTÜREL HEGEMONYA KURMAK ZORUNDA?

Kültürel hegemonya, her iktidarın kurmaya çalışması gereken, halkın rızasını kazanmaya yönelik olandır. Kültürel hegemonya denince Amerikan rüyası aklımıza gelmeli. Bunun Türkiye'ye uygulandığını düşünün. İktidar olan veya iktidar olmak isteyen herkesin kültürel hegemonya kurma çabası olmalı. Ak Parti çevreleri kültürel hegemonya neden kuramıyoruz diye bir soru etrafında yıllarca tartışıyorlar. Cevabı burada.

15 Temmuz'un 6'ncı yılına gidiyoruz. Hala uzun metraj bir film yok 15 Temmuz üzerine. Bu gibi eksikleri gidermek, bu alanlarda olan insanların önünü açmak bence çok önemli.

İKTİDARA YAKIN KİŞİLERİN SANATÇILARA YAKLAŞALIM TAVRI

Kimseye kızılcık sopasıyla yürüyenlerin zeytin dalı uzatmasına gerek yok. Bu gibi hamleleri ben eleştiriyorum. Çok doğru bulmuyorum açıkçası.

'SOL- LAİKÇİ KABİLE TANRILARI' TANIMI

Kategorik olarak herkesi itham eden bir şeyde asla bulunmuyorum. Ama bazı örneklere baktığımda bunun emarelerini görebiliyorum ben. Bizim mahallenin insanı gözüyle bakılıp göz ardı edilip, kıymet verilemeyip diğer mahalleden gibi davranmak. Bir söz var bunu çok iyi açıklayan. "Beni üye olarak kabul eden kulübe, ben üye olmam." Bu aslında aşağılık kompleksini özetleyen bir cümledir.