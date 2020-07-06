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Hindistan 3. sıraya yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Hindistan korona virüs vaka sayısının 698 bin 817’ye yükselmesiyle dünyada en çok vaka görülen 3. ülke oldu.

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 23 bin yeni vaka görüldüğü kaydedildi.

Yeni verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 698 bin 817’ye yükseldi.

Hindistan böylece 687 bin 862 vakanın görüldüğü Rusya’yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen 3. ülke oldu.

Hindistan genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 707’ye yükseldi. Hindistanlı yetkililer, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bugün yeniden açılması planlanan Agra şehrindeki Tac Mahal’in kapalı kalacağını açıkladı.

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