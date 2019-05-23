Hindistan Başbakanı Modi zaferini ilan etti

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi, “Hindistan yine kazandı” paylaşımıyla zaferini ilan etti.

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP), parlamento seçimlerinin galibi oldu. Hindistan Seçim Komisyonundan gelen bilgilere göre, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299’unu kazanan parti tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaştı. Modi, sosyal medya hesabında yaptığı “Hindistan yine kazandı”, “Birlikte büyüyoruz” ,”Birlikte başarıyoruz”, “Birlikte güçlü ve kapsayıcı bir Hindistan inşa edeceğiz” paylaşımıyla zaferini ilan etti. Kesin sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor.

11 Nisan’da başlayan ve dünyanın en uzun süren parlamento seçimlerinin yapıldığı Hindistan’da yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı.



