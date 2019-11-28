Hindistan Başbakanı Modi'den Filistin açıklaması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Filistin ile İsrail arasındaki diyaloğun yeniden başlamasını umduğunu belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre Modi, 29 Kasım "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü” çerçevesinde açıklamada bulundu.

İki devlet için kapsamlı ve müzakere edilebilir bir çözüme ilerlenmesi gerektiğini dile getiren Modi, bunun için Filistin ile İsrail yönetimleri arasındaki diyaloğun yeniden başlamasını umduğunu ifade etti.

Hindistan'ın Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini yineleyen Modi, "Filistin halkı ile dayanışmamızı, İsrail ile barışçıl bir şekilde egemen, bağımsız, yaşayabilir ve birleşik bir Filistin Devleti'ni kurma çabalarında ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Modi, geçen sene Filistin'e gittiğini anımsatarak, bölgeye yaptığı ziyaretin Hindistan ile Filistin arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu kaydetti.

Modi, Şubat 2018'de, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'e gitmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile düzenlediği basın toplantısında Modi, "Hindistan kısa zamanda bağımsız bir Filistin görmeyi umut ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Hint hükümeti, İsrail tarafından terör örgütü olarak ilan edilen, haziran ayında Lübnan merkezli Filistinli sivil toplum örgütü Shahed'in Birleşmiş Milletler'deki (BM) gözlemci statüsü talebini reddederek, oyunu Tel Aviv lehine kullanmıştı.

