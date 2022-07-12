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Hindistan'da bir garip olay! 3 kişilik araca 27 kişi bindi

12.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Uttar Pradesh eyaletinde, polisin durdurduğu "tuk-tuk" adı verilen 3 kişilik araçtan tam 27 kişi çıktı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde, "tuk-tuk" adı verilen 3 kişilik araça 27 kişinin bindiği ortaya çıktı.

3 KİŞİLİK ARAÇTAN 27 KİŞİ İNDİ

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur’da 27 kişi birden 3 kişilik araca (tuk- tuk) bindi. Polisin çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışması üzerine kaçmaya çalışan sürücü, uzaklaşamadan yakalandı.

O ANLAR VİRAL OLDU

Aracın içindeki kişileri teker teker indirip sayan polisin olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fatehpur Polis Şefi Rajesh Kumar, aracın içinde o kadar insanı görünce şoke olduğunu söyleyerek, hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konulduğunu belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tuk tuk
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