Hindistan’da çocuk yetiştirme kuralları tamamen farklı! Hintli anneler çocuklarını cezalandırmıyor

Hindistan’da çocuklara doğumlarından itibaren herhangi bir canlıya karşı nazil olmaları öğretiliyor. Sabır bu kültürün en önemli parçasıdır. Sinir ve asabiyet göstermek insanın kusurları olarak gösteriliyor.

KONTROLLÜ GELİŞİM

Ebeveynler genellikle televizyon izlemeyi sanat ve eğitime adanmış programlarla kısıtlar. İnternetin ve televizyonun bir kişiliği olumsuz yönde etkileyebileceği hatta tehlikeli olabileceği düşünülür. Bu nedenle çocukların televizyon ve internet kullanımı tamamen ebeveynlerinin belirlediği çerçevelerle sınırlıdır.

GÖRGÜ KURALLARI

Hintli anneler özellikle sofra adabına karşı oldukça titizdir. Çocuklarına ilk olarak sofra kültürüne ilişkin görgü kurallarını öğretirler. 2 yaşındaki bir çocuk yemekle oynadığında affedilir ancak 10 yaşında bu tür davranışlar hoş karşılanmaz.

İYİ BİR ÖRNEK GÖSTERİRLER

Hindistan'daki ebeveynler, alışkanlıklarının çocuklarının gelecekteki karakter özellikleri olduğu konusunda hem fikirdir. Bu yüzden onlara nasihat vermek yerine her şeyin nasıl yapıldığını kendi örnekleriyle gösteriyorlar. Birkaç aile tek bir çatı altında yaşayabileceğinden, daha yaşlı nesiller de sıklıkla hane içindeki yerini alır.

SESLİ DÜŞÜNME

Okul ve ailede verilen eğitim tamamen maneviyat ağırlıklı olarak ilerler. Çocuklara düşüncelerini söylemeleri ve bunlar üzerine tartışmaları öğretilir. Eğitim sistemi onların potansiyelini ortaya çıkartmaları için teşvik eder.



