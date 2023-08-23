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Hindistan'da köprü çöktü! En az 17 kişi hayatını kaybetti...

23.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde, bir köprünün çöktüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre en az 17 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Hindistan'da köprü çöktü! En az 17 kişi hayatını kaybetti...

Mizoram Eyaleti Birinci Bakanı Zoramthanga bugün yaptığı açıklamada “Aizawl yakınlarındaki Sairang'da yapımı devam eden demiryolu köprüsü bugün çöktü; en az 17 işçi hayatını kaybetti: Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi. (DHA)

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Hindistan köprü

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