Hindistan'da köprü çöktü! En az 17 kişi hayatını kaybetti...

Mizoram Eyaleti Birinci Bakanı Zoramthanga bugün yaptığı açıklamada “Aizawl yakınlarındaki Sairang'da yapımı devam eden demiryolu köprüsü bugün çöktü; en az 17 işçi hayatını kaybetti: Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi. (DHA)
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