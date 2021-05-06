Hindistan'da krizin adı konuldu: Çifte mutasyon

Son 24 saat içinde 412 bin rekor yeni vaka ve 3 bin 980 ölüm bildirdi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı. "ÜÇÜNCÜ BİR DALGANIN MEYDANA GELMESİ KAÇINILMAZ" Hindistan’da vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Ülke son 24 saat içinde 412 bin yeni vaka ve 3 bin 980 ölüm bildirdi. Hükümetin en üst düzey bilimsel danışmanı K. VijayRaghavan ise üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı. K. VijayRaghavan, uzmanların vakalardaki artışın "vahşiliğini" tahmin etmediğini belirterek, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında, üçüncü aşama kaçınılmazdır. Ancak bu üçüncü aşamanın hangi zaman ölçeğinde gerçekleşeceği net değil. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, virüsün ikinci dalgası, hali hazırda ülkedeki sağlık sistemini çöktürdü; hastane yataklarında, tıbbi oksijen ve krematoryum alanlarında büyük bir kıtlığa yol açtı. Bazı eyaletler yerel tecrit ve sokağa çıkma yasakları ilan etti, ancak hükümet, ekonomi üzerindeki etkisinden korktuğu için ulusal bir karantina uygulamaya isteksiz davrandı.

ÇİFTE MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS HİNDİSTAN’IN HANGİ EYALETLERİNDE GÖRÜLDÜ? Hindistan’da koronavirüsün sıralanan yaklaşık 13 bin örneğinin 3.500'den fazlasınıda B.1.617 de dahil olmak üzere endişe verici varyantlar olduğu bulundu. B.1.617 varyantının, Maharashtra, Karnataka, Batı Bengal, Gujarat ve Chhattisgarh dahil olmak üzere birçok eyalette dalgalanma bildirdiği bildirildi. Ancak, bir aydan fazla bir süredir Delhi, varyantın mevcut artışla hiçbir bağlantısı olmadığı konusunda ısrar etti. Virolog Dr Shahid Jameel daha önce BBC'den Vikas Pandey'e, Hindistan'ın ciddi şekilde mutasyonlara oldukça geç bakmaya başladığını ve sıralama çabalarının yalnızca Şubat 2021'in ortalarında "düzgün bir şekilde başlatıldığını" söyledi. Diğer taraftan merkez hükümet mutasyonla vakaların artışı arasındaki bağlantıyı kabul etse de, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nden Sujeet Singh, “Epidemiyolojik ve klinik korelasyonu tam olarak kurulmamıştır. Korelasyon olmadan, herhangi bir artışla doğrudan bağlantı kuramayız. Bununla birlikte, eyaletlere halk sağlığı tepkisini güçlendirmelerini tavsiye ettik. Bu kapsamda testleri artırmalarını ve kalabalıkları karşı önlem almalarını bildirdik” dedi.