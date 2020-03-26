Hindistan’da sağlık çalışanlarına “koronavirüs damgası”: Hastalık yayar diye evden atılan doktorlar sokakta kalıyor

Bazı doktorların evlerinden çıkarıldığı ya da kimisinin de elektriklerinin kesilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Yeni Delhi’deki Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Asistan Doktorlar Birliği’nin İçişleri Bakanı Amit Shah’a gönderdiği bir mektupta şu ifadeler yer aldı:

CNN’in haberine göre başkent Yeni Delhi’de hizmet veren bazı sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını tedavi ettikten sonra enfeksiyon kapmış olma ihtimalleri nedeniyle korkuya kapılan bazı topluluklar tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve dışlandıklarını söyledi.

Bununla birlikte halk arasındaki panik havasının arttığı, stok amaçlı alışveriş yapanların görüldüğü ve doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarının zorbalığa maruz kaldığına dair haberler gelmeye başladı.

Salgında bugüne kadar 692 kişinin enfekte olduğu ve 13 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede Başbakan Narendra Modi 25 Mart itibarıyla 21 günlük tecrit kararı almıştı.

Küresel koronavirüs (Kovid-19) salgını her geçen gün yayılışını sürdürürken Hindistan’da ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarının taşıdığı yüke toplumları tarafından “dışlanma ve kötü muamele görme” de eklendi.

Koronavirüs tedavisine katılan doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık emekçilerinden kirada oturdukları evlerini boşaltmaları isteniyor. Hatta içlerinden bazıları, sağlık çalışanlarının koronavirüs enfeksiyonunu kendilerine bulaştırabileceğinden korkan ev sahipleri tarafından geçici ikametlerinden zorla çıkarıldı.

AİLE VE SAĞLIK BAKANINDAN HALKA ÇAĞRI

Hindistan Aile ve Sağlık Bakanı Harsh Vardhan paylaştığı tweet’te doktorların dışlanması haberini duyduktan sonra “büyük acı hissettiğini” belirtti.

“Lütfen paniğe kapılmayın” diyen Vardhan, “Kovid-19 üzerinde çalışan doktorlar ve personelimiz, enfeksiyon taşıyıcısı olmamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. Onlara yönelik herhangi bir sert hareket morallerini bozacak, sistemi rayından çıkaracaktır. Bizim üzerimize düşen onların moralini yüksek tutmaktır” ifadelerini kullandı.

Doktorların çağrısının hedefindeki Bakan Shah meselenin incelenmesi için polis memurlarını görevlendirirken, Yeni Delhi Polis Teşkilatı da destek için doktorlar birliğiyle temasa geçti.

Shah daha sonra sağlık çalışanlarına destek için paylaştığı tweet’te salgınla mücadelede kendi hayatlarını riske atan bu kişilere teşekkür etti.

Tahliye operasyonlarına katılan havayolu personeli de hedefte

Öte yandan Hindistan’da salgının ortasında kötü muameleye başvurulduğu haberi sağlık sektörüyle sınırlı kalmadı. Havayolu çalışanlarının, özellikle de Çin gibi virüsün etkili olduğu ülkelerden Hint yurttaşları geri getiren uçuşlarda yer alanların tepkilerle karşı karşıya olduğu belirtildi. (Independent)

