Hindistan’da şiddetli yağış gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde yoğun yağışlar nedeniyle Ganj Nehri’nin su seviyesi önce yükseldi sonra da çekildi. Yükselen su seviyesi çekilirken sahilde gömülü yüzlerce cesedi de ortaya çıkardı.

OKSİJEN MASKESİ İLE BULUNDU

Yetkililer, cesetler arasında ağzında hala oksijen tüpü olan bir ceset de bulunduğunu açıkladı.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri yakarken bazı bölgelerde, ölüleri yakmadan nehirlerin kıyalarında mezar kazarak gömüyor.

(İHA)

