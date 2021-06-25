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  4. Hindistan’da şiddetli yağış gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan’da şiddetli yağış gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

25.06.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da şiddetli yağışın ardından Ganj Nehri’nin yükselmesi, ardından çekilmesi sonucu sahilde gömülü olan yüzlerce ceset yüzeye çıktı.

Hindistan’da şiddetli yağış gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde yoğun yağışlar nedeniyle Ganj Nehri’nin su seviyesi önce yükseldi sonra da çekildi. Yükselen su seviyesi çekilirken sahilde gömülü yüzlerce cesedi de ortaya çıkardı.

OKSİJEN MASKESİ İLE BULUNDU

Yetkililer, cesetler arasında ağzında hala oksijen tüpü olan bir ceset de bulunduğunu açıkladı.

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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri yakarken bazı bölgelerde, ölüleri yakmadan nehirlerin kıyalarında mezar kazarak gömüyor.

(İHA)

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sel Hindistan
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