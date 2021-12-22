Hindistan'da sokağa atılan bebeğe köpek yavruları sahip çıktı

Küçük kız bebeği, doğumundan kısa bir süre sonra terk edildikten sonra Hindistan'ın Chattisgarh eyaletine bağlı Lormi'nin Saristal köyünde bulundu.

Bulunduğunda, çıplak olan ve göbek bağı hala bağlı olan kız, yerel halkın çocuğu gece boyunca sıcak tuttuğuna inandığı bir grup köpek yavrusuyla çevriliydi.

Bebeğin ağlama seslerine koştuklarını söyleyen Munnalal Patel isimli bir köylü, Sabah 11'de köyümüzde yavru köpeklerin yanında ağlayan ve yatan yeni doğmuş bir kız çocuğu olduğunu gördük. Hemen sağlık departmanına haber verip hastaneye yetiştirdik. Köpeklerin ona sahip çıkması bir mucize'' dedi.

''HAYATTA KALMASI TAMAMEN ŞANS''

Bir başka köylü de bebeğin hayatta kalmasının "tamamen şans" olduğunu söyledi ve ekledi: Muhtemelen bu bebeği hayatta tutan yavruların ve annelerinin sıcaklığı Genellikle, geceleri hava oldukça soğuk oluyor.

Fotoğrafta, minik bebeğin yerde yavru köpeklerin yanına sokulmuş halde olduğu görülüyor. Adı Akanksha olan kızın anne ve babası için arama çalışması başlatıldı.



