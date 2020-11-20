Hindistan'daki kasım indirimlerinde en çok satan telefon markası belli oldu

Kasım ayında Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede indirim günleri düzenleniyor. Bu günler kapsamında özellikle e-ticaret siteleri üzerinden satılan ürünlerin fiyatlarında önemli indirimlere gidiliyor. Ülkemizde de kasım ayında hatırı sayılır indirimler yapıldı. Bu indirimler kapsamında milyonlarca ürün internet üzerinden satıldı.

Kısa bir süre önce yayınlanan raporda, sadece bir e-ticaret sitesinin 10 milyondan fazla sipariş aldığı belirtildi. Diğer e-ticaret siteleriyle birlikte muhtemelen bu sayı 30 milyonu da geçecektir.

Elbette alışveriş çılgınlığının yaşandığı tek ülke Türkiye değil. 1 milyarı aşan nüfusu ile Çin ile birlikte dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olarak gösterilen Hindistan’da da benzer bir görüntü ortaya çıktı.

HİNDİSTAN'DA AKILLI TELEFONLAR İLGİ GÖRDÜ

Hindistan’da düzenlenen Kasım indirimlerinde milyonlarca kişi e-ticaret siteleri üzerinden sipariş verdi. Ülkede en çok talep gören ürünlerden birisi de akıllı telefonlar oldu.

Bilindiği üzere Hindistan pazarı genel olarak Çinli akıllı telefon üreticilerinin tekelinde bulunuyor. Birkaç yıl öncesine kadar Samsung’un elinde bulunan bu pazarda artık Xiaomi ve Vivo da yer buluyor.