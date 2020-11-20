HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hindistan'daki kasım indirimlerinde en çok satan telefon markası belli oldu

Hindistan'daki kasım indirimlerinde en çok satan telefon markası belli oldu

20.11.2020 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hindistan'daki kasım indirimlerinde en çok satan telefon markası belli oldu

Kasım indirimleri döneminde Hindistan'da en çok satan akıllı telefon markalarına dair bir rapor çıktı. Buna göre Realme Hindistan’daki kasım ayı indirim günlerinde en çok satışı gerçekleştirdi. İşte detaylar.

Kasım ayında Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede indirim günleri düzenleniyor. Bu günler kapsamında özellikle e-ticaret siteleri üzerinden satılan ürünlerin fiyatlarında önemli indirimlere gidiliyor. Ülkemizde de kasım ayında hatırı sayılır indirimler yapıldı. Bu indirimler kapsamında milyonlarca ürün internet üzerinden satıldı.

Kısa bir süre önce yayınlanan raporda, sadece bir e-ticaret sitesinin 10 milyondan fazla sipariş aldığı belirtildi. Diğer e-ticaret siteleriyle birlikte muhtemelen bu sayı 30 milyonu da geçecektir. 

Elbette alışveriş çılgınlığının yaşandığı tek ülke Türkiye değil. 1 milyarı aşan nüfusu ile Çin ile birlikte dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olarak gösterilen Hindistan’da da benzer bir görüntü ortaya çıktı.

HİNDİSTAN'DA AKILLI TELEFONLAR İLGİ GÖRDÜ

Hindistan’da düzenlenen Kasım indirimlerinde milyonlarca kişi e-ticaret siteleri üzerinden sipariş verdi. Ülkede en çok talep gören ürünlerden birisi de akıllı telefonlar oldu.

Bilindiği üzere Hindistan pazarı genel olarak Çinli akıllı telefon üreticilerinin tekelinde bulunuyor. Birkaç yıl öncesine kadar Samsung’un elinde bulunan bu pazarda artık Xiaomi ve Vivo da yer buluyor.

5G dopingi aldı: Realme 7 5G tanıtıldı! İşte Realme 7 5G fiyatı ve özellikleri5G dopingi aldı: Realme 7 5G tanıtıldı! İşte Realme 7 5G fiyatı ve özellikleri

Yayınlanan rapora göre Hindistan’da düzenlenen indirim kampanyalarında en çok talep gören Realme’nin akıllı telefon modelleri oldu. Realme’nin modellerini ise Xiaomi modelleri izledi.
Realme birkaç gün içerisinde 6.3 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı.

Zamlı Egea Hatchback fiyatları belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttıXiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı
2020 EKPSS soru ve cevapları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman?2020 EKPSS soru ve cevapları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sony Xperia 10 III, şirketin 5G özellikli ilk orta sınıf telefonu olabilir

Xperia 10 III, şirketin 5G'li ilk orta sınıf telefonu olabilir

5G indirme hızında yeni bir rekor kırıldı

5G'de yeni rekor kırıldı!

Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Redmi kullanıcılarına güncelleme müjdesi!

Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Apple iPhone 13'de çentik kullanacak

iPhone 13 için üzücü gelişme!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.