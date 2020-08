Hindistan durmuyor: Şimdi de Xiaomi uygulamalarını yasakladılar!

Hindistan ile Çin arasında gerilim sürüyor. Fakat bu gerilim teknoloji dünyasına da sıçramış durumda. Hindistan yönetimi, daha önce TikTok dahil onlarca uygulamaya yasaklama getirmişti. Ancak Hindistan hükümeti, bu yasaklamaları daha da genişletmeye karar verdi. Bu genişletme kararı sonucu Xiaomi'nin bazı uygulamaları için de yasaklama kararı çıktı.

Hindistan, Mi Browser Pro tarayıcısını ve MIUI Cleaner uygulamasını aldığı karar ile birlikte yasakladı. Hindistan'ın bu iki uygulamayı yasaklamasının nedeni ise kişisel verilerin toplandığına dair iddialar. Hindistan Xiaomi'nin bu iki uygulama aracılığıyla kişisel bilgileri Çin'e aktardığını iddia ediyor. MIUI Cleaner uygulaması için ise durum biraz farklı. Zira, bu uygulamanın daha önce yasaklanan Clean Master uygulamasını temel aldığı, bu yüzden yasaklandığı söyleniyor. Xiaomi ise yaşananların ardından sessiz kalmış değil.

Xiaomi, Hindistan resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Hintli kullanıcılara bilgilendirmede bulundu. Xiaomi, MIUI Cleaner uygulamasının Clean Master temelinde geliştirilmiş bir uygulama olmadığını, aksine Xiaomi tarafından geliştirildiğini savundu. Xiaomi'nin dediğine göre telefonlarda ön yüklü olarak gelen Mi Browser Pro ve MIUI Cleaner uygulaması için yeni bir MIUI güncellemesi de yolda.

???? IMPORTANT news about #Xiaomi phones in #India:



1) None of the blocked apps will be available

2) MIUI Cleaner app is not using Clean Master app banned by Indian Govt.

3) 100% of Indian user data stays in India



A new version of MIUI coming soon.

Please read & spread the news. pic.twitter.com/I1WPAkXVWi