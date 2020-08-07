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Hindistan durmuyor: Şimdi de Xiaomi uygulamalarını yasakladılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Hindistan hükümeti, Çin ile olan gerilimin bir sonucu olarak bu kez Xiaomi'yi hedef aldı. Hindistan Xiaomi'ye ait olan bazı uygulamaları yasakladı. Yasaklamalar, Xiaomi Hindistan Twitter hesabı üzerinden de doğrulandı.

Hindistan durmuyor: Şimdi de Xiaomi uygulamalarını yasakladılar!

Hindistan ile Çin arasında gerilim sürüyor. Fakat bu gerilim teknoloji dünyasına da sıçramış durumda. Hindistan yönetimi, daha önce TikTok dahil onlarca uygulamaya yasaklama getirmişti. Ancak Hindistan hükümeti, bu yasaklamaları daha da genişletmeye karar verdi. Bu genişletme kararı sonucu Xiaomi'nin bazı uygulamaları için de yasaklama kararı çıktı.

hindistan xiaomi

HİNDİSTAN Mİ BROWSER PRO VE MIUI CLEANER'I YASAKLADI

Hindistan, Mi Browser Pro tarayıcısını ve MIUI Cleaner uygulamasını aldığı karar ile birlikte yasakladı. Hindistan'ın bu iki uygulamayı yasaklamasının nedeni ise kişisel verilerin toplandığına dair iddialar. Hindistan Xiaomi'nin bu iki uygulama aracılığıyla kişisel bilgileri Çin'e aktardığını iddia ediyor. MIUI Cleaner uygulaması için ise durum biraz farklı. Zira, bu uygulamanın daha önce yasaklanan Clean Master uygulamasını temel aldığı, bu yüzden yasaklandığı söyleniyor. Xiaomi ise yaşananların ardından sessiz kalmış değil.

XİAOMİ TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

Xiaomi, Hindistan resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Hintli kullanıcılara bilgilendirmede bulundu. Xiaomi, MIUI Cleaner uygulamasının Clean Master temelinde geliştirilmiş bir uygulama olmadığını, aksine Xiaomi tarafından geliştirildiğini savundu. Xiaomi'nin dediğine göre telefonlarda ön yüklü olarak gelen Mi Browser Pro ve MIUI Cleaner uygulaması için yeni bir MIUI güncellemesi de yolda.

Hindistan'ın iddiaları ise Xiaomi tarafından kabul görmüyor. Xiaomi, Hindistan'daki kullanıcıların tüm verilerinin Hindistan'daki veri merkezinde saklandığını ve Çin dahil hiçbir ülkeye ulaştırılmadığını söylüyor. Fakat bu açıklama sonrası Hindistan'ın geri adım atması beklenmiyor.

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