Hindistan'ın Ay aracı yeniden uyanabilecek mi? Umutlar giderek azalıyor!

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

TRT Haber'in haberine göre; gezici, Ay yüzeyinden veri toplamak için bir haftadan fazla zaman harcadı.

2 Eylül'de, Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini, Ay'da eksi 250 santigrat dereceye düşen sıcaklıkların ardından korunmak için uyku moduna geçti.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'ndeki (ISRO) bilim insanları, uzay aracının aşırı koşullara dayanabileceğinden ve 22 Eylül civarında yeniden uyanacağından, tekrar güneş ışığına maruz kalacağından ve güneş panellerinin pillerini yeniden şarj edebileceğinden emin olduklarını söylediler.

Ancak ISRO bilim insanları o günden bu yana robotlarla temas kuramadı ve robotların yeniden canlanmasına dair "umutların azaldığını" söyledi.

DAYANMA ŞANSI YÜZDE 50 CİVARINDA

Bilim insanlarına göre cihazların donma sıcaklıklarına dayanma şansı yüzde 50 civarında.

ISRO, Cuma günü X üzerinden "Vikram iniş aracı ve Pragyaan gezici ile iletişim kurma çabaları devam edecek" dedi, ancak o zamandan bu yana resmi bir açıklama yapılmadı.

ISRO, bir sonraki ay gün batımının planlandığı 30 Eylül tarihine kadar uzay aracıyla temas kurma çabalarına devam edeceklerini söyledi.

