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Hindistan'ın kutsal günü! Milyonlarcası bir arada

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:05 | Son Güncelleme

10 milyon hacı Hindistan'daki Ganj ve Yamuna Nehirleri'nin kesiştiği noktada toplandı. Kutsal Kumbh Mela gününde yıkanmak için bölgeye akın eden kalabalık 6 gün boyunca süren etkinliklere katılıyor. Bölge tören başlayalı 12 saat olmasına rağmen azalmayan kalabalıkla tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Yolların ve nehrin insanlarla dolup taştığı tören alanında gerçekleştirilen nehirde yıkanma ritüeli Hindistan inancına göre kutsal sayılıyor. Hintliler, alaya katılmadan önce kamptaki külleri vücuduna sürüyor. Ardından nehre girerek yıkanıyor. İşte kutsal günde objektiflere yansıyan karelerden bazıları...

Kutsal gün için bir araya geldiler

Hindistan'ın Ganj ve Yamuna Nehirlerinin kesiştiği noktada sayıları on milyonu bulan hacılar kutsal Kumbh Mela gününde yıkanmak için bölgeye akın etti. Dünyanın en büyük kalabalığının geldiği altı günlük nehirde yıkanma töreni Hindistan'da kutsal sayılıyor.
Hindular nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına ve "moksha" olarak bilinen doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanıyor. Hindu dilinde 'festival' anlamına gelen Mela yüzyıllardır ülkenin kuzeyinde Uttar Pradesh eyaletinde Allahabad kentinde düzenleniyor. Son 20 yılda tören mega bir etkinliğe dönüştü.
Festivale katılan BBC muhabiri Vikas Pandey ülkenin dört bir yanından hacıların bölgeye geldiğini ve nehir sularına girmek için kilometrelerce yürüdüklerini söylüyor. Pandey "Mela alanlarına açılan tüm yollar insanlarla dolup taşıyor" dedi.
Yıkanma ritüeli dün geceyarısında hacıların "Ganj anaya selam" şarkılarıyla başladı. Güneş doğarken Hindu azizleri geçit törenine başladı.
İnsanlar bu geçit törenlerinde oldukça süslü kutsal kadın ve erkekleri görmek için sıraya giriyor.
BBC muhabiri "Soğukta büyük mesafeler yürümelerine karşın çok kalabalık ve insanların heyecanlı olduğunu" söylüyor.
Yetkililer şimdiye kadar 10 milyon insanın nehre girdiğini ve gün boyunca sayının artacağını açıkladı.
Avnish Tripathi Madhya Pradesh eyaletinden geldiğini ve festivale katılmak için 5 saat boyunca yürüdüğünü söyledi.
BBC'ye konuşan Tripathi, "Buraya varınca yıkanmak için iki saat bekledim çünkü çok kalabalıktı. Ama büyülü bir deneyimdi hiç yorgun hissetmedim" dedi.
Pek çok hacı nehirde yıkanmak umuduyla 31 kilometre yol yürüdü.
Pandey, "Tören başlayalı neredeyse 12 saat oldu ama kalabalık hala azalmadı" diyor.
Naga Sadhu azizleri festivalin en ilgi çekici kişileri. Binlerce Sadhu alana polis eşliğinde girdi.
İşte Hindistan'daki kutsal günde ortaya çıkan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hac hacı

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