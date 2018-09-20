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Hindistan, İran'dan petrolünü rupi ile alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Hindistan, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, İran'dan alacağı petrolün ödemesini kendi para birimi ile yapacak

Hindistan'ın, İran'dan petrolü kendi para birimi rupi ile almaya başlayacağı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan, ABD yaptırımlarına karşı çözüm olarak İran'dan petrolü rupi ile almaya başlayacak.

Hindistan'a ait petrol şirketlerinin, kasımdan itibaren İran'dan ithal ettiği petrolün ödemelerini rupi olarak Hindistan'ın United Commercial Bank (UCO) ve IDBI Bankası üzerinden yapacağı kaydedildi.

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Washington yönetimi ayrıca, bu tarihten sonra İran ile ilişki kuran şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.

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