19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının, daha üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüzü sonrası hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu.

Adı açıklanmayan kadın, ağır yaralı olarak iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 14 Eylül'de medyana gelen olayın ardından geçen hafta dört saldırgan gözaltına alınmıştı.

Kadının ölüm haberi sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Binlerce kişi sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

'10 GÜN KİMSE GÖZALTINA ALINMADI'

Polisin yerel medyaya açıklamasına göre zanlılar, zorla bir tarlaya götürdükleri kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında kadının ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Kadının kardeşinin BBC'ye yaptığı açıklamasında ölümü doğrulayarak, "Olay olduktan 10 gün sonrasına kadar kimseyi gözaltına almadılar. Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi" dedi.

Kadının ailesi de Indian Experess gazetesine baş zanlının Dalitler'i her zaman aşağıladığını söyledi.