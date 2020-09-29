HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!

19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!

29.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ülkenin kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının, daha üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüzü sonrası hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu.

19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının, daha üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüzü sonrası hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu.

Adı açıklanmayan kadın, ağır yaralı olarak iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 14 Eylül'de medyana gelen olayın ardından geçen hafta dört saldırgan gözaltına alınmıştı.

Kadının ölüm haberi sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Binlerce kişi sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kadına yönelik şiddete karşı eylem.

'10 GÜN KİMSE GÖZALTINA ALINMADI'

Polisin yerel medyaya açıklamasına göre zanlılar, zorla bir tarlaya götürdükleri kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında kadının ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Kadının kardeşinin BBC'ye yaptığı açıklamasında ölümü doğrulayarak, "Olay olduktan 10 gün sonrasına kadar kimseyi gözaltına almadılar. Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi" dedi.

Kadının ailesi de Indian Experess gazetesine baş zanlının Dalitler'i her zaman aşağıladığını söyledi.

Muhalefet partileri saldırıyı kınadı.

Dalit toplumundan bir siyasetçi olan, Uttar Pradeş eyaletininin eski başbakanı Mayawati Prabhu Das, zanlıların yargılanma süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Başka bir eski eyalet başkanı Akhileş Yadav da hükümetin kadınlara karşı saldırılara kayıtsız kaldığını öne sürdü.

Hindistan'da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (Eski adıyla 'Dokunulmazlar') kastı, Hindu kast hiyerarşisinde toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler'in günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtiliyor.

Eylül 2013'te Hyderabad'ta düzenlenen eyleme Hint öğrenciler de katıldı.

NİRBHAYA'NIN ÖYKÜSÜ

Genç kadının ölüm haberi Twitter'da Hindistan'da en çok konuşulan konu durumunda. Birçok kullanıcı ölen kadını "Unutulmuş Nirbhaya" diye tanımladı.

Nirbhaya Hindu dilinde "Korkusuz" demek.

Nirbhaya ismi, Delhi'de 2012'de tüm dünyayı sarsan bir toplu tecavüz ve cinayetten sonra gündeme gelmişti.

23 yaşındaki bir fizyoterapi öğrencisi toplu tecavüze uğradığı hareket halindeki otobüsten sopalarla dövülerek yola atılmış, ağır yaralanan kadın kurtarılamamıştı.

Hindistan yasaları tecavüz mağdurlarının isimlerinin yazılmasına isin vermediği için tıp fakültesi öğrencisi, basında Nirbhaya olarak anılmaya başlamıştı.

Nirbhaya'nın ölümünden sonra tecavüzle ilgili cezalar ağırlaştırılmış, olayda suçlu bulunan dört kişi bu Mart'ta idam edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
ABD'den Türkiye-Yunanistan açıklamasıABD'den Türkiye-Yunanistan açıklaması
Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Diğer Haberler
Pompeo'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması
ABD'den Türkiye-Yunanistan açıklaması
İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti
İran Ermenistan'a silah taşıdığı iddialarını reddetti
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle her 16 saniyede 1 kişi ölüyor
Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması
Salgının çıktığı Vuhan’da köpek güzellik yarışması
Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.