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Hindistan'da 5 Maocu isyancı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

Hindistan'da 5 Maocu isyancı öldürüldü

Hindistan'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 5 isyancı öldü.

"Hindustan Times"ın haberine göre, Odisha eyaletinin Malkangiri bölgesindeki ormanlık alanda, güvenlik güçlerinin Maocu isyancılara yönelik operasyonunda isyancıların ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Emniyet yetkilisi RP Koche, Kalimela kasabasının Bejingwada ormanında çıkan çatışmada 2'si kadın 5 Maocu isyancının öldürüldüğünü açıkladı.

Güvenlik güçlerinin çok sayıda silah ele geçirdiğini belirten Koche, isyancılara karşı operasyonun sürdüğünü ifade etti.

Odisha eyaletinden kıdemli güvenlik yetkilisi de isyancıların elebaşılarından birinin çatışmadan yaralı olarak kaçtığının bildirildiğini aktardı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Hindistan Maocu isyancılar

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