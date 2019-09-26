HABER

Hindistan'da aşırı yağışlar can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Maharaştra eyaletinin Pune bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune bölgesinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre yetkililer, Pune'de aşırı yağışlara bağlı meydana gelen seller nedeniyle 7, duvar çökmesi sonucu da 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgenin selden etkilenen kesimlerinde şimdiye kadar yaklaşık 10 bin 500 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini bildiren yetkililer, su baskınları dolayısıyla bölgenin çeşitli yerlerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya paylaşımında, aşırı yağışlar nedeniyle Pune civarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Fadnavis, eyalet hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve mümkün olan her türlü yardımın sağlandığını ifade etti.

Bir itfaiye yetkilisi, bölgede alçak yerlerdeki birçok ev ve yerleşim yerinin sular altında olduğunu ve bu yerlerde çöken duvarlara ve devrilen ağaçlara ilişkin pek çok haber geldiğini aktardı.

Hindustan Times, ölen 12 kişiden 7'sinin Pune'nin merkezinde, 5'inin de civar köylerden olduğu ve kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlarÜniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
Sosyal girişimciler insanlığın yarınını Göbeklitepe’de konuştuSosyal girişimciler insanlığın yarınını Göbeklitepe’de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maharaştra eyaleti Pune bölgesi şiddetli yağışlar

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.