HABER

Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü

Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta bir binada çıkan yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Gujarat eyaleti Başbakan Yardımcısı Nitin Patel, yaptığı açıklamada, Surat kentinin Sarthana bölgesinde bir binada çıkan yangında özel derse katılan öğrencilerden 15'inin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Patel, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini de dile getirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, özel derslerin verildiği binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarındaki camlardan, yangın ve yoğun dumandan kaçan bazı kişilerin atladığı görülüyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli fırtına uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı
Binlerce çocuk, hem eğlendi hem de öğrendiBinlerce çocuk, hem eğlendi hem de öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gujarat Hindistan yangın

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.