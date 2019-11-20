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Hindistan'da hava kirliliğine neden oldukları suçlamasıyla 22 çiftçi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

Hindistan'da hava kirliliğine neden oldukları suçlamasıyla 22 çiftçi gözaltına alındı

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde, emniyet güçleri, anız yakıp hava kirliliğine yol açtıkları gerekçesiyle 22 çiftçiyi gözaltına aldı.

Uttar Pradeş Hükümeti Sözcüsü Avaniş Avaşti, konuya ilişkin açıklamasında, Pilibit bölgesinde anız yakıp havayı kirleten çiftçilerin gözaltına alındıklarını duyurdu.

Yetkililer, gözaltına alınan çiftçilerin 100 bin rupi (1420 dolar) para cezası ve çeşitli yaptırımlarla ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Eyalet genelinde 300 anız yakma vakası tespit edilirken, iki maliye memuru çiftçilere engel olmadığı sebebiyle açığa alındı.

Özellikle Yeni Delhi'de, yılın bu dönemlerinde tarımsal faaliyetler için yakılan anızlara ek olarak egzoz dumanları ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar, şehirdeki hava kirliliğinin çok yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor.

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'daı başkentte eğitime ara verilmiş, öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Hindistan Uttar Pradeş Yeni Delhi

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