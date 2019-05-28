Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde, Maocu isyancıların el yapımı patlayıcılarla hedef aldığı 26 güvenlik personeli yaralandı.

"Hindustan Times"ın haberine göre, yetkililer, Sarikela-Kharsawan bölgesinde bir ormanlık alanda operasyon için bulunan güvenlik güçlerinin, Maocu isyancılar tarafından el yapımı patlayıcılar kullanılarak hedef alındığını belirtti. Saldırıda 26 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 24'ünün, Maocu isyancılarla mücadele operasyonlarında uzmanlaşmış, Hint polis teşkilatına bağlı milis gücünden (CRPF), 2'sinin de eyalet polisine bağlı özel görev gücünden olduğu kaydedildi.

Yetkililer, yaralıların helikopterle Ranchi kentindeki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Akşam saatleri itibariyle yaralılardan 11'inin taburcu olduğunu söyleyen yetkililer, tedavisi süren 15 güvenlik personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Maocu isyancıların, patlamanın ardından olay yerinden kaçtığını kaydeden yetkililer, emniyet güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını ve isyancılara yönelik arama operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

