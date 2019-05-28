HABER

Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde, Maocu isyancıların el yapımı patlayıcılarla hedef aldığı 26 güvenlik personeli yaralandı.

"Hindustan Times"ın haberine göre, yetkililer, Sarikela-Kharsawan bölgesinde bir ormanlık alanda operasyon için bulunan güvenlik güçlerinin, Maocu isyancılar tarafından el yapımı patlayıcılar kullanılarak hedef alındığını belirtti. Saldırıda 26 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 24'ünün, Maocu isyancılarla mücadele operasyonlarında uzmanlaşmış, Hint polis teşkilatına bağlı milis gücünden (CRPF), 2'sinin de eyalet polisine bağlı özel görev gücünden olduğu kaydedildi.

Yetkililer, yaralıların helikopterle Ranchi kentindeki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Akşam saatleri itibariyle yaralılardan 11'inin taburcu olduğunu söyleyen yetkililer, tedavisi süren 15 güvenlik personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Maocu isyancıların, patlamanın ardından olay yerinden kaçtığını kaydeden yetkililer, emniyet güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını ve isyancılara yönelik arama operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Motosiklet Kulübü Başkanı Özsüvariler hayatını kaybettiMotosiklet Kulübü Başkanı Özsüvariler hayatını kaybetti
Vali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptıVali Ünlü şehit ailesiyle iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Carkhand Maocu isyancılar

En Çok Okunan Haberler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Bahçeli'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçeli'den 'Pençe' harekatı mesajı!

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.