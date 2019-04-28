Hindistan’da parlamento seçimleri

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin üçüncü aşaması tamamlandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, üçüncü aşamasında 13 eyalet ve "Birlik Toprağı" adı verilen 2 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde, kayıtlı 185 milyon seçmenden yaklaşık 123 milyonunun oy kullandığını bildirdi.

Seçimlerin 23 Nisan'da başlayan üçüncü aşamasında 13 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 600’ün üzerinde aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 117'si için yarıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üçüncü turda oyunu memleketi Gujerat’da kullandı.

Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi Kerala’dan, Hindistan Halk Partisi (BJP) Genel Başkanı Amit Shah ise Gujerat eyaletinden vekil olabilmek için yarıştı.

İlk üç aşaması tamamlanan genel seçimlerin yarın başlayacak dördüncü aşamasında 71 sandalye için 9 eyalette oy kullanılacak.

Kalan üç aşama için de 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

