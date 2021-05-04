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Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

04.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük,iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandı.

Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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