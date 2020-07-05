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Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir iş adamı koronavirüsten korunmak için yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske yaptırdı.

Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi. Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti. Hindistanlı iş adamı, altın maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.

Son verilere göre 675 bin 453 vakanın tespit edildiği Hindistan’da, korona virüs nedeniyle 19 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

İHA

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