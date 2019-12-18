Hipotermi nedir? Hipotermi nedenleri ve belirtileri nelerdir? Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın ölüm nedeni hipotermi nedir?

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilgiye göre cansız bedeni bulunan iki dağcıdan biri olan Efe Sarp'ın ölüm nedeni hipotermi olarak açıklandı.

Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasının ardından 'hipotermi' internette en çok aranılan kelimeler arasında yer aldı. Peki Hipotermi nedir? Hipoterminin nedenleri ve belirtileri nelerdir? İşte hipotermi ile ilgili bu soruların yanıtları...

HİPOTERMİ NEDİR?

Bir yetişkinin normal vücut ısısı yaklaşık olarak 37°C'dir. Bu ısı 35°C'nin altına düştüğünde Hipotermi ortaya çıkar. Hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Soğuğa maruz kalınan süre uzadıkça risk de büyür. Vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi anlamına gelen 'hipotermi' soğuk havanın korkulan sonucudur. Soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELER?

Hipotermide süreç yavaş gelişir ve kişi bu durumun farkına varmayabilir. Uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme hipotermiyi akla getirmelidir.