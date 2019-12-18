Hipotermi nedir? Hipotermi nedenleri ve belirtileri nelerdir? Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın ölüm nedeni hipotermi nedir?

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilgiye göre cansız bedeni bulunan iki dağcıdan biri olan Efe Sarp'ın ölüm nedeni hipotermi olarak açıklandı.
Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasının ardından 'hipotermi' internette en çok aranılan kelimeler arasında yer aldı. Peki Hipotermi nedir? Hipoterminin nedenleri ve belirtileri nelerdir? İşte hipotermi ile ilgili bu soruların yanıtları...
Bir yetişkinin normal vücut ısısı yaklaşık olarak 37°C'dir. Bu ısı 35°C'nin altına düştüğünde Hipotermi ortaya çıkar. Hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Soğuğa maruz kalınan süre uzadıkça risk de büyür. Vücut ısısının 35 derecenin altına inmesi anlamına gelen 'hipotermi' soğuk havanın korkulan sonucudur. Soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.
Hipotermide süreç yavaş gelişir ve kişi bu durumun farkına varmayabilir. Uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme hipotermiyi akla getirmelidir.
Hipotermi belirtileri kolayca ihmal edilecek özelliktedir, bu nedenle hipotermiyi düşündürecek bulgular konusunda uyanık olunması hayati önem taşır. Yağışlı ve fırtınalı havada dışarı çıkılmaması gerekir. Hipotermi belirtileri gösteren kişinin hemen 20 derece sıcaklığında bir odaya alınması, üzerindeki ıslak kıyafetlerin hızlıca çıkarılarak bir battaniyeye sarılması ve en yakın hastaneye ulaştırılması gerekir.
Uludağ'da bulunan cansız bedenlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi. Üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkan ilk ceset, helikopterle bölgeden alınarak İl Jandarma Komutanlığına taşındı. Ceset daha sonra ambulansla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Morga gelen yakınları, cansız bedenin Sarp'a ait olduğunu teşhis etti. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemede, Efe Sarp'ın ölüm nedeninin "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak belirlendiği öğrenildi.
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