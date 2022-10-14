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Hırsız dehşeti! Büşra öğretmen duyduğu sese uyandı, kabusu yaşadı... 'Bıçağı boğazıma sapladı'

14.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 29 Eylül günü meydana gelen olayda genç öğretmenin evine giren hırsız kabusu yaşatmış, Büşra öğretmen boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu günlerce yoğun bakımda yatmıştı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Büşra öğretmen ''Sabah saatlerinde ikametimde uyuyordum. Bir ses duyup odadan çıktım. Bir erkek şahısla karşılaştım. Üzerime atladı. Vurmaya başladı. Telefonumu ve paralarımı aldı. Telefon şifremi söyledikten sonra bıçağı boğazıma sapladı'' diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

Olay, 29 Eylül günü İstanbul, Fatih Aksaray Mahallesi’nde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki öğretmen Büşra Y., iki katlı binanın giriş katında yalnız yaşıyordu. Sabaha karşı şüpheli Fırat P., genç öğretmenin dairesinin penceresini açarak içeri girdi. Şüphelinin eve girdiğini anlayan genç öğretmen, uykusundan uyandı. Tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alan şüpheli, genç öğretmeni yaraladı.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

Evde bulunan bir miktar parayı çalan şüpheli, genç kadının cep telefonunu alarak şifresini sordu. Kadın şifreyi söylemek istemeyince elindeki bıçağı boynuna dayadı. Cep telefonunun şifresini öğrenen şüpheli, kadını boğazından bıçakladı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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POLİS EKİPLERİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaşanan olayın ardından Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sokağın çevresindeki güvenlik kameraları tek tek izlenerek olayın yaşandığı evde incelemeler yapıldı. Polis ekipleri detaylı araştırmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen saldırgan, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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''ELİNDEKİ BIÇAĞI BOĞAZIMA SAPLADI''

Yoğun bakımdan çıkan genç kadın yaşadığı korku dolu anları Sabah'a anlatarak, ''Sabah saatlerinde ikametimde uyuyordum. Bir ses duyup odadan çıktım. Bir erkek şahısla karşılaştım. Üzerime atladı. Vurmaya başladı. Telefonumu ve paralarımı aldı. Evden çıkarken şifresini sordu. Şifreyi söyledikten sonra elindeki bıçağı boğazıma sapladı. Evden kaçtı. Son bir hamleyle kendimi dışarı atıp hastaneye ulaşmaya çalıştım. Gerisini hatırlamıyorum' dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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