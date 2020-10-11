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Hırsızların girdiği depoda 6 ton sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptığı incelemede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton sahte içki ele geçirdi.

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptığı incelemede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton sahte içki ele geçirdi. 10 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki ölümleriyle ilgili de operasyon düzenleyen İzmir polisi, Buca ilçesindeki baskında 1 ton sahte içki ele geçirdi.
Konak ilçesi Etiler Mahallesi’nde eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen adrese intikal etti. Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakaladı. Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Yapılan aramalarda 2 bin 500 litre satışa hazır, 3 bin 500 litre bidonlarda yapıma hazır olmak üzere toplamda 6 ton sahte içki ele geçirildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinden Recep A. ve Abdullah E. ile sahte içkilerle ilgili Süleyman Ö.’yü gözaltına aldı.

Yaşanan ölümlerin ardından 1 ton sahte içki ele geçirildi
Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Operasyonda 1 ton sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkiden 10 kişi yaşamlarını yitirdi
Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen bazı kişiler, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Nihat Karaoğlan (68) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi gören İlhami Kalfa ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Yılmaz’ın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Sahte içkiden yaşanan ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında ise 10’un üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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