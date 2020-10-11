Hırsızların girdiği depoda 6 ton sahte içki ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptığı incelemede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton sahte içki ele geçirdi. 10 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki ölümleriyle ilgili de operasyon düzenleyen İzmir polisi, Buca ilçesindeki baskında 1 ton sahte içki ele geçirdi.

Konak ilçesi Etiler Mahallesi’nde eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen adrese intikal etti. Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakaladı. Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Yapılan aramalarda 2 bin 500 litre satışa hazır, 3 bin 500 litre bidonlarda yapıma hazır olmak üzere toplamda 6 ton sahte içki ele geçirildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinden Recep A. ve Abdullah E. ile sahte içkilerle ilgili Süleyman Ö.’yü gözaltına aldı.