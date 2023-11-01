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  4. Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti

Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti

01.11.2023 20:08 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir eve girerek hırsızlık yapan biri çocuk 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tutuklanan üç şüpheliden biri, adliyeye kucağında bebeğiyle birlikte gitti.

Hırsızlık operasyonunda yakalandı; adliyeye kucağında bebeğiyle gitti

Çayırova ilçesinde girdikleri evden 76 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, M.T., Y.G., H.B., ile çocuk olduğu öğrenilen Z.G., işlemleri için Kocaeli’ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T., Y.G. ve H.B. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken çocuk olan Z.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden birinin kucağında bebeğiyle adliyeye gitmesi dikkat çekti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çayırova Adliye

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