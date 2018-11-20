HABER

Hırsızlık zanlıları kamera kayıtları incelenince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 21:06 | Son Güncelleme

Elazığ''da bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 kişi, MOBESE kayıtları incelenerek gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen biri Pakistan uyruklu 4 kişi, MOBESE kayıtları sayesinde yakalandı.

Merkeze bağlı Yemişlik köyü Yadigar Bahçeleri mevkisindeki bir bağ evinden buzdolabı, çamaşır makinesi, soba, mutfak ocağı, 10 halı, 5 sandalye ve 2 mutfak tüpünün çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Köy ile kent merkezi arasında yer alan bütün MOBESE kayıtlarını 11 gün süreyle inceleyen ekipler, eşyaların yüklendiği kamyoneti ve plakasını tespit etti.

Savcılıktan alınan izinle araç sahibinin evinde arama yapan jandarma, hırsızlık zanlılarından F.M'yi gözaltına aldı. Şüphelinin itirafı üzerine C.Ç, H.K. ile Pakistan uyruklu M.N. de yakalandı.

Çalınan eşyaların ise bir hurdacıya satıldığı belirlendi.

Ünlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafıÜnlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafı
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni mekanizması faaliyete başlayacakKimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni mekanizması faaliyete başlayacak
İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındıİYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık operasyon

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.