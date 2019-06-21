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Hırsızlık zanlılarının polise ateş açıp kaçması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Olaydan sonra kaçan 2 zanlı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde, "dur" ihtarında bulunan polis ekiplerine ateş açıp kaçmaya çalışan 3 araçtaki hırsızlık zanlılarından 2'si daha yakalandı.

Kahramanmaraş'tan hırsızlık yapıp kaçmak isterken Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalışan zanlılardan 2'sinin il merkezinde olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Hırsızlık zanlılarından Azer M. ve Ozan B'nin 71 AG 781 plakalı hafif ticari araçla il merkezine geldiği bilgisi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçmaya çalışan zanlılar polis ekiplerince yakalandı.

Azer M. ve Ozan B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kangal ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ceylan G, Sevilay M, Ferdi B, Efe B, Erdal Y. ve Eren B. Kangal Adliyesine sevk edildi. Araçlarda bulunan çocuklar ise salıverildi.

Hırsızlık zanlıları ile polis ekipleri arasındaki çatışma sırasında yaralanan Candan M. (12) ile Çilem B'nin (27) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Gözaltına alınan diğer zanlıların ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Çalınan paraya ve olayda kullanılan silaha ulaşılamaması üzerine jandarma ekipleri arazide arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirayı çalan şüpheliler, 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı araçlarla Sivas yönüne kaçmış, bilgi verilmesi üzerine Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde önlem almıştı.

Burada "dur" ihtarında bulunan ekiplere silahla ateş eden zanlılara polis karşılık vermiş, öncü oldukları değerlendirilen, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 2 araç ile zanlıların bulunduğu araçtakiler, dönerek geldikleri istikamete doğru kaçmaya başlamıştı.

Araçlardan biri, polisin lastiklerine ateş açması sonucu durdurulmuş, diğer iki araç da kovalamaca sırasında kaza yapmıştı. Çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralanmıştı.

Zanlılardan bazılarının ise para dolu çantayı alarak araziye kaçtıkları tespit edilmişti.

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