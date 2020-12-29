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Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

29.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

Depremin ardından Zagreb'e yakın yerleşim yerlerinde yıkılan binaların olduğu bildirildi.

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

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