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Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatistan Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumlarında çalışan 20 bin kişi katıldı.

Hırvatistan Öğretmen Sendikası, Lise Çalışanları Bağımsız Sendikası ve Yüksek Öğretim Çalışanları Bağımsız Sendikası tarafından başkentteki Ban Jelacic Meydanı'ndaki protestoya katılan 20 bin öğretmen ve eğitim çalışanı hükümete maaşlarının yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Hırvatistan Öğretmen Sendikası Başkanı Sanja Sprem, yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarında çalışanların durumlarına dikkat çekmek için bir aydır grevde olduklarını anımsatarak, "Grev uzun yıllardır devam eden memnuniyetsizliğimizin bir göstergesi. İhmal edilen bir eğitim sistemi bizim için iyi değildir." dedi.

Sprem, hükümet ile anlaşmaları durumunda grevin perşembe günü sona erebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Hırvatistan protesto

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