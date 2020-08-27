Hız için doğdu: 2021 Porsche Panamera tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Porsche, 2021 Porsche Panamera için bir süredir testlerini sürdürüyordu. Hatta yeni Panamera, otomobil dünyasının meşhur pisti Nürburgring'te de test edilirken görülmüştü. Porsche, otomobilin Nürburgring rekoru kırdığını da açıklamıştı. Porsche'un açıklamasının ardından rekorlu otomobil Porsche Panamera, sonunda karşımıza çıktı.
Porsche Panamera'nın tasarımında çok ufak ama yerinde değişiklikler var. Bu değişikliklerden biri otomobilin stoplarında yer alıyor. Porsche'un sağdan sola uzanan stopları 2021 Porsche Panamera'da da bulunuyor. Stoplar tabi ki LED teknolojisine sahip. Ön tarafta ise SportDesign tasarımı mevcut ve bu tasarım Panamera serisindeki tüm otomobillerde standart olarak sunuluyor. Tampon ve hava girişleri de gözümüzden kaçmıyor. Ayrıca tüm Panamera modelleri yenilenen süspansiyon sistemleri ile daha konforlu bir hale getirilmiş durumda.
Yeni Panamera'nın kokpiti ise alışılmışın dışında değil. Yine dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da bir tür modernizasyon söz konusu. Bunun ışığında direksiyonun ve pedalların yenilendiğini görüyoruz. Panamera serisinin en üst modeli Turbo S'te ise F1 vitesleri deri ile kaplı olan GT direksiyon yer alıyor. Ayarlanabilir koltuk seçeneği ile gelen Panamera modelleri, 21 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemini de bünyesinde barındırıyor. Apple CarPlay desteği ise unutulmamış.
Gelelim 2021 Panamera'nın kaputunun altına. Standart Panamera modeli, çift turbolu 2.9 litrelik V6 motorla geliyor. Bu motor 330 beygir güç ve 450 Nm tork üretebiliyor. Ailenin yeni üyesi Panamera 4S E-Hybrid ise adından da anlaşılacağı üzere hibrit sistemli. Bir adet elektrik motoruna ve bir adet de çift turbolu 2.9 litrelik V6 motora ev sahipliği yapan Panamera 4S E-Hybrid, 560 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e ise sadece 3.7 saniyede çıkıyor. Fakat otomobilin hızı 298 km/s ile sınırlandırılmış.
2021 Panamera ailesinin en güçlüsü ise Panamera Turbo S. Tam donanımlı olan model, 4 litrelik V8 motoruyla 630 beygir güç ve 820 Nm tork ortaya çıkartıyor. Turbo S'in 0'dan 100'e hızlanması ise 3.2 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı 315 km/s sınırlı.
Porsche Panamera'nın fiyatı 91.345 Euro'dan başlıyor. Porsche Almanya'da otomobil için sipariş almaya başladı. Porsche Panamera modelleri önümüzdeki sonbaharda ilk sahiplerine teslim edilecek.
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