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Hız için doğdu: 2021 Porsche Panamera tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

2021 Porsche Panamera için bekleyiş sona erdi. Porsche, yaptığı basın duyurusu ile birlikte Porsche Panamera'nın üstündeki örtüyü kaldırdı. Küçük bir makyaj operasyonu geçiren Porsche Panamera, özellikle teknik tarafta ise oldukça büyük değişimlere sahip. Peki Porsche Panamera özellikleri neler? Porsche Panamera fiyatı ne kadar? Gelin beraber cevaplayalım.

Hız için doğdu: 2021 Porsche Panamera tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Porsche, 2021 Porsche Panamera için bir süredir testlerini sürdürüyordu. Hatta yeni Panamera, otomobil dünyasının meşhur pisti Nürburgring'te de test edilirken görülmüştü. Porsche, otomobilin Nürburgring rekoru kırdığını da açıklamıştı. Porsche'un açıklamasının ardından rekorlu otomobil Porsche Panamera, sonunda karşımıza çıktı.

2021 PORSCHE PANAMERA TASARIMI

Porsche Panamera'nın tasarımında çok ufak ama yerinde değişiklikler var. Bu değişikliklerden biri otomobilin stoplarında yer alıyor. Porsche'un sağdan sola uzanan stopları 2021 Porsche Panamera'da da bulunuyor. Stoplar tabi ki LED teknolojisine sahip. Ön tarafta ise SportDesign tasarımı mevcut ve bu tasarım Panamera serisindeki tüm otomobillerde standart olarak sunuluyor. Tampon ve hava girişleri de gözümüzden kaçmıyor. Ayrıca tüm Panamera modelleri yenilenen süspansiyon sistemleri ile daha konforlu bir hale getirilmiş durumda.

Porsche Panamera tasarımı

Yeni Panamera'nın kokpiti ise alışılmışın dışında değil. Yine dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da bir tür modernizasyon söz konusu. Bunun ışığında direksiyonun ve pedalların yenilendiğini görüyoruz. Panamera serisinin en üst modeli Turbo S'te ise F1 vitesleri deri ile kaplı olan GT direksiyon yer alıyor. Ayarlanabilir koltuk seçeneği ile gelen Panamera modelleri, 21 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemini de bünyesinde barındırıyor. Apple CarPlay desteği ise unutulmamış.

iç mekan

PORSCHE PANAMERA MOTOR SEÇENEKLERİ

Gelelim 2021 Panamera'nın kaputunun altına. Standart Panamera modeli, çift turbolu 2.9 litrelik V6 motorla geliyor. Bu motor 330 beygir güç ve 450 Nm tork üretebiliyor. Ailenin yeni üyesi Panamera 4S E-Hybrid ise adından da anlaşılacağı üzere hibrit sistemli. Bir adet elektrik motoruna ve bir adet de çift turbolu 2.9 litrelik V6 motora ev sahipliği yapan Panamera 4S E-Hybrid, 560 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e ise sadece 3.7 saniyede çıkıyor. Fakat otomobilin hızı 298 km/s ile sınırlandırılmış.

Porsche Panamera motor

2021 Panamera ailesinin en güçlüsü ise Panamera Turbo S. Tam donanımlı olan model, 4 litrelik V8 motoruyla 630 beygir güç ve 820 Nm tork ortaya çıkartıyor. Turbo S'in 0'dan 100'e hızlanması ise 3.2 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı 315 km/s sınırlı.

2021 PORSCHE PANAMERA'NIN FİYATI NE KADAR?

Porsche Panamera'nın fiyatı 91.345 Euro'dan başlıyor. Porsche Almanya'da otomobil için sipariş almaya başladı. Porsche Panamera modelleri önümüzdeki sonbaharda ilk sahiplerine teslim edilecek.

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