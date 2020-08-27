Hız için doğdu: 2021 Porsche Panamera tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Porsche, 2021 Porsche Panamera için bir süredir testlerini sürdürüyordu. Hatta yeni Panamera, otomobil dünyasının meşhur pisti Nürburgring'te de test edilirken görülmüştü. Porsche, otomobilin Nürburgring rekoru kırdığını da açıklamıştı. Porsche'un açıklamasının ardından rekorlu otomobil Porsche Panamera, sonunda karşımıza çıktı.

2021 PORSCHE PANAMERA TASARIMI

Porsche Panamera'nın tasarımında çok ufak ama yerinde değişiklikler var. Bu değişikliklerden biri otomobilin stoplarında yer alıyor. Porsche'un sağdan sola uzanan stopları 2021 Porsche Panamera'da da bulunuyor. Stoplar tabi ki LED teknolojisine sahip. Ön tarafta ise SportDesign tasarımı mevcut ve bu tasarım Panamera serisindeki tüm otomobillerde standart olarak sunuluyor. Tampon ve hava girişleri de gözümüzden kaçmıyor. Ayrıca tüm Panamera modelleri yenilenen süspansiyon sistemleri ile daha konforlu bir hale getirilmiş durumda.

Yeni Panamera'nın kokpiti ise alışılmışın dışında değil. Yine dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da bir tür modernizasyon söz konusu. Bunun ışığında direksiyonun ve pedalların yenilendiğini görüyoruz. Panamera serisinin en üst modeli Turbo S'te ise F1 vitesleri deri ile kaplı olan GT direksiyon yer alıyor. Ayarlanabilir koltuk seçeneği ile gelen Panamera modelleri, 21 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemini de bünyesinde barındırıyor. Apple CarPlay desteği ise unutulmamış.