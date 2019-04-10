Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını kınadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah tarafından düzenlenen "Direnişçi Yaralı Günü" etkinliğinde konuşan Nasrallah, ABD'nin DMO'yu terör listesine alma kararına sert tepki gösterdi.

ABD yönetiminin bir ülkenin askeri kurumunu terör listesine almakla bir ilke imza attığını söyleyen Nasrallah, "ABD yönetimi aklı, kültürü ve eylemleriyle teröristtir. Hiroşima katliamıyla öne çıkan bu teröriste karşı dik duracağız." ifadelerini kullandı.

Washington'ın bu adımını "ahmakça" nitelendiren ve DMO'daki dostlarının yanında yer aldıklarını söyleyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin DMO ve Hizbullah'ı terör listesine alması, zayıf olduğumuzu değil güçlü olduğumuzu kanıtlıyor. DMO, çatışma alanlarında en güçlü ve etkili unsur olduğundan dolayı hedef alınmıştır. Aslında ABD'nin bu kararı, yenilme ve umudunu kaybetmenin arkasından gelen bir tepkidir. ABD, terörist İsrail ve kolaylık sağladığı terör grupları için bir ümmetin tümünü eziyor, daha sonra topraklarını savunanları ise terörist ilan ediyor."