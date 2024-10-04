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Hizbullah yeni iddiayı ciddiye alıp hamlesini yaptı: "Nasrallah'ın cesedi gizli bir yere gömüldü"

04.10.2024 12:31
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Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra Hizbullah'ta yeni bir kaygı doğdu. Hizbullah liderinin cansız bedeni, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısının ertesi günü enkazdan çıkarılmıştı. Ancak Hizbullah şimdi de cansız bedeni korumak üzere yeni bir hamle yaptı: İddiaya göre Nasrallah'ın cansız bedeni dahi gizli bir yere gömüldü. Nedeni ise İsrail hakkındaki son iddia...

Filistin'de katliam sürerken Orta Doğu bir de Hasan Nasrallah suikastıyla sarsıldı. Gözünü kan bürüyen İsrail ordusu yalnızca Nasrallah'ı değil, Hizbullah'ın komuta kademesindeki üst düzey komutanların hemen hepsini yaklaşık bir hafta içinde öldürdü. Ancak iddiaya göre İsrail şimdi Nasrallah'ın cansız bedenini dahi hedef alabilir. Bu iddiayı ciddiye alan Hizbullah da harekete geçti.

CESEDİ TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILMIŞTI

Nasrallah'ın cansız bedeni, vurulduğu binanın enkazından ertesi gün çıkarılmıştı. Reuters'a konuşan kaynaklar, Nasrallah'ın vücudunun tek parça halinde olduğunu belirtmişti. Kaynaklar, Nasrallah'ın vücudunda doğrudan bir yara olmadığını ve ölüm nedeninin 'patlamanın şiddetinden kaynaklanan künt travma' olduğunu aktarmıştı.

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"GİZLİ BİR YERE GÖMÜLDÜ"

Ancak Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından da endişeler bitmedi. Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı.

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"NASRALLAH'IN HALEFİ DE ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Bu arada İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece düzenlenen ve öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın olası halefi Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gece saatlerinde Beyrut'ta bir bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda, "Hizbullah'ın istihbarat merkezinin vurulduğu" aktarılırken bombardımanda kimin hedef alındığına ilişkin bilgi verilmedi.

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ABD merkezli haber sitesi Axios, adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyrut'ta gece düzenlenen saldırının hedefinde Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in olduğunu iddia etmişti.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

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NASRALLAH HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suikast Hizbullah Hasan Nasrallah
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