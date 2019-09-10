Hizbullah'tan BM kararlarına bağlılık açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, örgüt ile İsrail arasında ateşkesi sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldıklarını söyledi.

Nasrallah, Aşure Günü etkinlikleri kapsamında destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail ile örgüt arasında son dönemde yaşanan gerginliklere değindi.

Örgütün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney bölgesine 25 Ağustos'ta düşen İsrail'e ait 2 insansız hava aracı (İHA) olayını "büyük bir saldırı" olarak nitelendiren Nasrallah, Lübnanlıların, İsrail'in ülkeye yönelik girişimlerini boşa çıkararak çatışma kurallarını değiştirdiğini savundu.

Nasrallah, Hizbullah'ın 1 Eylül'de İsrail ordusuna yönelik eylemi üzerine BM'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve Mısır'dan Lübnanlı yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İsrail'in BMGK'nin 1701 sayılı kararını binlerce kez ihlal ettiğini savunan Nasrallah, şöyle devam etti:

"Lübnan, BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyuyor. Hizbullah da İsrail'in tekrarlanan ihlallerine rağmen bu karara saygı duyan Lübnan hükümetinin bir parçasıdır."