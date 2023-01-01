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Hızı 30 km/s'i geçmiyor! Ama 720 kilometre ötede, aşırı hız nedeniyle ceza yedi: "Oraya gitmesi imkansız"

01.01.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de yaşayan emekli öğretmen Muhsin Aslan'ın garajından çıkarmadığını söylediği traktörüne Şereflikoçhisar’da aşırı hız nedeniyle ceza kesildi. Aslan, hayatında Şereflikoçhisar’a dahi gitmediğini söyleyerek, cezanın iptali için dilekçeyle talepte bulundu. Plakasına gelen cezaya itiraz eden ve 'traktörün oraya gitmesinin imkansız olduğunu' dile getiren Aslan, "Traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105’le radara girmiş" diye konuştu.

Hızı 30 km/s'i geçmiyor! Ama 720 kilometre ötede, aşırı hız nedeniyle ceza yedi: "Oraya gitmesi imkansız"

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yeniyol köyünde çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen Muhsin Aslan, salı günü köy muhtarı tarafından kendisine iletilen trafik cezasını görünce şok yaşadı. Ceza makbuzunu inceleyen Aslan, garajından bile çıkarmadığını ifade ettiği traktörünün 8 Aralık 2022 tarihinde Ankara Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda 105 kilometre hızla radara girmekten bin 823 TL ceza aldığını gördü. Kış aylarında traktörünü kullanmadığını ve hız göstergesinin 30 kilometre üzerine çıkmadığını belirten Aslan, hayatında Şereflikoçhisar’a dahi gitmediğini söyleyerek, cezanın iptali için dilekçeyle talepte bulundu.

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"GARAJDAKİ TRAKTÖRÜN ŞEREFLİKOÇHİSAR’DA NE İŞİ VAR?"

Traktörler için hız sınırının 20 ila 30 kilometre arasında değiştiğini ve traktörünün 30 kilometre hıza zor ulaşabildiğini söyleyen Muhsin Aslan, “Salı günü şehre indiğimde muhtar bana bir ceza getirdi. Ben de şaşırdım o anda. Dedi ki 'Bu plaka senin mi?', ben de 'Evet' dedim ama traktör bu. '105 kilometre hızla radara girmişsin' dedi. Ben de gidip bu duruma itiraz ettim. Ben bu cezayı Şereflikoçhisar-Aksaray yolunda yemişim. Bu traktörün oraya gitmesi imkansız. Ben daha önce Şereflikoçhisar’a gitmedim, tanımıyorum bile. Biz şaşırdık tabii, hele bir de traktörün plakası olunca ben iyice şaşırdım. Benim traktörüm garajda duruyor. Kış günü traktörün Şereflikoçhisar’da ne işi var? Benim traktörümün hızı zaten en fazla 30 kilometre ama 105’le radara girmiş” dedi.

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"BU MÜMKÜN DEĞİL"

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Muhsin Aslan’ın oğlu Ahmet Aslan da, “Babam bana bunu söylediğinde ben bunun şokunu yaşadım. Zaten Gümüşhane sınırları içerisinde yemiş olsa bu cezayı yine anlamlandırırsın ama Şereflikoçhisar’da yemiş ve 105 kilometre hızdan yemiş. Bu mümkün değil. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Dilekçemizi de verdik zaten. Bu az bir ceza değil, inşallah düzeltirler” diye konuştu.

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ONA DA 750 KİLOMETRE UZAKLIKTA CEZA YAZILMIŞ

Gümüşhane’de geçtiğimiz günlerde bir kamu kurumunda çalışan Emrah Bal’ın da aracına Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde iken 750 kilometre uzaklıktaki Ankara’da 427 TL’lik trafik cezası yazıldığı ve Bal'ın durumu mahkemeye aksettirdiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Gümüşhane traktör radar

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