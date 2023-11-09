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Hızlı, etkili, pratik temizlik onunla mümkün! Dreame R20 Kablosuz Dikey Süpürge'yi sizin için inceledik

09.11.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Dikey süpürge almak istiyor, modeline mi karar veremiyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Etkili, dayanıklı, kullanıcı dostu ve sağlıklı bir temizlik deneyimi sunan bir model arıyorsanız Dreame R20 tam da size göre! Dreame Teknoloji, akıllı teknolojiler barındıran en ileri model kablosuz dikey süpürge modeli R20 ile daha güçlü temizlik vaat ediyor. Sizin için teknoloji harikası bu ürünü inceledik. İşte detaylar!

Hızlı, etkili, pratik temizlik onunla mümkün! Dreame R20 Kablosuz Dikey Süpürge'yi sizin için inceledik

Dreame R20'nin kablosuz tasarımı, benzersiz fırça başlığı aydınlatması ve sunduğu akıllı özellikleri sayesinde evinizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz. R20, sunduuğu 190 AW emiş gücü, akıllı toz algılama teknolojisi, değiştirilebilir fırça başlıkları ve esnek aksesuarları ile evinizin temizliğini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ulaşılması zor, karanlıkta kalan noktaları temizlerken, endişelerinizi ortadan kaldırmak için fırça başlıklarında, düşük ışıkta temizleme etkinliğini artıran mavi LED'ler bulunuyor. Bu elektrikli süpürge, güçlü pili, özel motorlu mini fırçası ve hafif tasarımı sayesinde 90 dakikaya kadar sürekli temizlik yapma olanağı tanıyor. Ayrıca, evcil hayvanların tüylerini ve dökülen saçları mobilyalardan kolayca alabileceğiniz, evinizdeki en ücra köşelerdeki tozları bile ortadan kaldırmanıza olanak tanıyan akıllı teknolojilere sahip.

Aydınlatın ve temizleyin: yenilikçi mavi ışıklar

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Karanlıkta kalan alanları mavi LED'lerle aydınlatarak gizlenmiş, kir, toz ve döküntüleri gözlerinizi yormadan temizlemenize olanak tanıyan R20, 138 dereceye sahip temizlik açısı ile köşelere sıkışan toz ve kırıntıları da kolayca temizlemenize olanak tanır.

Akıllı ve benzersiz özellikler

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Her yüzey için etkili ve çok yönlü temizlik sağlayan 190AW gücündeki emiş özelliği, akıllı toz algılama teknolojisi ve değiştirilebilir fırça başlıkları ile ek aksesuarları ile R20 temizlik kavramına yenilikçi bir boyut getiriyor.

Uzun ömürlü performans

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R20'nin güçlü pili, özel motorlu mini fırçası ve hafif tasarımı, evcil hayvan tüylerini ve dökülen saçları mobilyalardan almak ve evinizin her köşesindeki tozu temizlemek için size 90 dakikalık kesintisiz çalışma süresi sunabiliyor.

Akıllı temizlik parmaklarınızın ucunda

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R20, sahip olduğu akıllı temizlik özelliği ile kirleri ve tozu mikron düzeyinde algılıyor, emiş işlemini otomatik olarak ayarlıyor ve LED panel üzerinde gerçek zamanlı temizlik durumunu görüntüleyebiliyor İsterseniz, temizlik modunu değiştirerek daha detaylı temizlik yapma olanağı sunuyor.

Temel özellikler

Mavi ışıklı toz tespit sistemi, 190 AW emiş gücü, kir tespiti, %99.9 filtreleme, 90 dakikaya kadar uzayan çalışma süresi ve çok yönlü aksesuarlar gibi temel özelliklere sahip Dreame R20, esnek adaptör, motorlu mini fırça, karbon fiber uzatma, hem esnek, hem geniş bağlantı aparatı, akıllı çok yüzeyli fırça, yumuşak rulo fırça ve diğer tüm Dreame modellerinden farklı olarak şarj olanağı da bulunan duvara monte aparatı ile birlikte geliyor.

Dreame R20 teknik özellikler

Nominal Güç: 570 W
Emiş Gücü: 190AW
Emiş Basıncı: 27kPa
Pil Kapasitesi: 8 x 2,900mAh
Pil tipi: Lithium ion
Maksimum Çalışma Süresi: 90 dakika
Ağırlık: 1.76 kg
Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat
Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 L

Dreame R20, 30 Kasım tarihine kadar Hepsiburada’da 12.990 TL kampanyalı satış fiyatı ile satışa sunuluyor.

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Dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


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şarjlı dikey süpürge
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