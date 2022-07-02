HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hızlı kilo vermek hayal değil! Metabolizmanızı hızlandırmanın yolları

Hızlı kilo vermek hayal değil! Metabolizmanızı hızlandırmanın yolları

02.07.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metabolizma, vücudunuzda, vücudunuzu canlı ve çalışır durumda tutan tüm kimyasal reaksiyonları tanımlayan bir terimdir. Metabolizmanız, yediğiniz besinleri enerjiye dönüştürmekten de sorumludur. Nefes almak, hareket etmek, yiyecekleri sindirmek, kan dolaşımı sağlamak ve hasarlı doku ve hücreleri onarmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Metabolizmanızın hızlanması aynı zamanda kilo vermenizi de kolaylaştırır.

Hızlı kilo vermek hayal değil! Metabolizmanızı hızlandırmanın yolları

Metabolizma, vücudunuzun yediğiniz ve içtiğinizi enerjiye dönüştürdüğü süreçtir. Bu karmaşık süreç sırasında, yiyecek ve içeceklerdeki kaloriler, vücudunuzun çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi serbest bırakmak için oksijenle birleştirilir.

iStock-1140647297

Metabolizma hızınız ne kadar yüksek olursa, dinlenirken ya da uyurken o kadar fazla kalori yakarsınız. Yaşınız, yaşam tarzınız, cinsiyetiniz, vücut ölçünüz ve sağlık durumunuz dahil olmak üzere birçok faktör metabolizmanızı etkileyebilir.

Sağlığınız ve kilo vermek için metabolizmanızı hızlandırmanın bazı yolları var.

HER ÖĞÜNDE PROTEİN TÜKETİN

Daha fazla protein yemek metabolizmanızı hızlandırarak daha fazla kalori yakmanızı sağlayabilir. Ayrıca size daha fazla tokluk hissi sağlamaya ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olabilir.

iStock-909946486

DAHA FAZLA SU İÇİN

Su, kilo vermenize yardımcı olabilir. Metabolizmanızı geçici olarak artırır yükseltir ve yemeklerden önce tık hissetmenize yardım olur.

HAREKET EDİN

Egzersiz rutini oluşturmalısınız. Hatta birkaç yüksek yoğunluklu antrenman (HITT) eklemek metabolizmanızı hızlandırabilir ve yağ yakmanıza yardımcı olabilir.

iStock-665743374

DİRENÇ EĞİTİMİ ALIN

Direnç eğitimi, kas gücü ve dayanıklılığını geliştiren bir egzersiz türüdür. Ağırlık kaldırmak, vücut yağını azaltırken kas oluşturmaya ve korumaya yardımcı olabilir. Daha yüksek miktarda kas, metabolizmanızı hızlandırabilir.

AYAKTA DURUN

Çok fazla oturmak sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bunun yerine daha çok ayağa kalkın. Bunun nedeni kısmen uzun süre oturmanın daha az kalori yakması ve kilo alımına neden olabilmesidir.

Yatmadan bir saat önce tüketin! Siz uyurken cayır cayır yağ yakıyorYatmadan bir saat önce tüketin! Siz uyurken cayır cayır yağ yakıyor

YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çay içmek metabolizmanızı hızlandırabilir.

YEMEKLERE BAHARAT EKLEYİN

Baharatlar, özellikle pul biber metabolizmanızı hızlandırabilen bir bileşik olan kapsaisin içerir.

DÜZENLİ UYUYUN

Uyku eksikliği, obezite riskinde büyük bir artışla bağlantılıdır. Uykusuzluk yaktığınız kalori miktarını azaltabilir, şekeri işleme şeklinizi değiştirebilir ve iştah düzenleyici hormonlarınızı bozabilir.

KAHVE İÇİN

Çalışmalar, kahvedeki kafeinin metabolizmayı geçici olarak artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yeşil çay gibi, yağ yakımını da teşvik edebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresunlu hemşirenin kafatası kemiği kayboldu!Giresunlu hemşirenin kafatası kemiği kayboldu!
Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"
Artvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar varArtvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
kilo vermek için metabolizma hızlandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

İlginizi Çekebilir

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.