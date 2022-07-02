Hızlı kilo vermek hayal değil! Metabolizmanızı hızlandırmanın yolları

Metabolizma, vücudunuzun yediğiniz ve içtiğinizi enerjiye dönüştürdüğü süreçtir. Bu karmaşık süreç sırasında, yiyecek ve içeceklerdeki kaloriler, vücudunuzun çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi serbest bırakmak için oksijenle birleştirilir.

Metabolizma hızınız ne kadar yüksek olursa, dinlenirken ya da uyurken o kadar fazla kalori yakarsınız. Yaşınız, yaşam tarzınız, cinsiyetiniz, vücut ölçünüz ve sağlık durumunuz dahil olmak üzere birçok faktör metabolizmanızı etkileyebilir.

Sağlığınız ve kilo vermek için metabolizmanızı hızlandırmanın bazı yolları var.

HER ÖĞÜNDE PROTEİN TÜKETİN

Daha fazla protein yemek metabolizmanızı hızlandırarak daha fazla kalori yakmanızı sağlayabilir. Ayrıca size daha fazla tokluk hissi sağlamaya ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olabilir.

DAHA FAZLA SU İÇİN

Su, kilo vermenize yardımcı olabilir. Metabolizmanızı geçici olarak artırır yükseltir ve yemeklerden önce tık hissetmenize yardım olur.

HAREKET EDİN

Egzersiz rutini oluşturmalısınız. Hatta birkaç yüksek yoğunluklu antrenman (HITT) eklemek metabolizmanızı hızlandırabilir ve yağ yakmanıza yardımcı olabilir.

DİRENÇ EĞİTİMİ ALIN

Direnç eğitimi, kas gücü ve dayanıklılığını geliştiren bir egzersiz türüdür. Ağırlık kaldırmak, vücut yağını azaltırken kas oluşturmaya ve korumaya yardımcı olabilir. Daha yüksek miktarda kas, metabolizmanızı hızlandırabilir.

AYAKTA DURUN

Çok fazla oturmak sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bunun yerine daha çok ayağa kalkın. Bunun nedeni kısmen uzun süre oturmanın daha az kalori yakması ve kilo alımına neden olabilmesidir.

YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çay içmek metabolizmanızı hızlandırabilir.

YEMEKLERE BAHARAT EKLEYİN

Baharatlar, özellikle pul biber metabolizmanızı hızlandırabilen bir bileşik olan kapsaisin içerir.

DÜZENLİ UYUYUN

Uyku eksikliği, obezite riskinde büyük bir artışla bağlantılıdır. Uykusuzluk yaktığınız kalori miktarını azaltabilir, şekeri işleme şeklinizi değiştirebilir ve iştah düzenleyici hormonlarınızı bozabilir.

KAHVE İÇİN

Çalışmalar, kahvedeki kafeinin metabolizmayı geçici olarak artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yeşil çay gibi, yağ yakımını da teşvik edebilir.



